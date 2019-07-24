SON DAKİKA! Günay Tuncel hayatını kaybetti

Şişli-Günay Restaurant'ın eski sahibi bir dönemin 'gazinocular kralı' Günay Tuncel hayatını kaybetti.

Bir dönem eğlencenin kralı olarak tanınan ve pek çok isme şöhretin kapılarını açan Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel bir süredir tedavi görüyordu.

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan Günay Restaurant‘ın eski sahibi Tuncel, 79 yaşındaki Tuncel tedavi gördüğü hastanede bugün öldü.

79 yaşında hayatını kaybeden Günay Tuncel, perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

GÜNAY TUNCEL KİMDİR?

Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul’da varlıklı bir ailede doğmuştur. Tiyatrocu Zerrin Sümer ile evlenince, çalışmaya karar verdi, ve ilk kez As Kulüp'te müdür olarak işe başladı. Bir sene orada çalıştıktan sonra Süzer Plaza Otel'in olduğu yerde 'Lalezar' adlı restoranda müdür olarak çalıştı. Burada; Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan, haftanın yedi günü sahneye çıkardı.

1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye'de “Günay Restaurant” adı ile mekanı açtı. Açılıştan itibaren Leman Sam ile 11 yıl çalıştı. Sevgili oldular bu süre içerisinde.

Günay Tuncel, 2009 yılında Şişli’deki Günay Restorant'ı 650 bin TL civarındaki borcuyla birlikte devrettikten sonra Kuruçeşme’de balıkçı restoranı açtı. Burada da işleri iyi gitmeyince iş hayatına zorunlu olarak noktaladı.

