Son dakika: Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: 59 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında izdiham yaşandı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham çıktığını ve yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyledi.

59 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, sokakta çok sayıda insana ilk yardım ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaralılara ilk yardım yapılması ve bölgenin güvenliği konusunda acil talimat verdi. İlk bilgilere göre 59 kişi hayatını kaybetti.

