Son dakika | Narin'in ailesi konuyu "dış güçlere" bağladı! Güranlar'dan yazılı açıklama: 'Diktatörlük' iddialarına 'seçim sonuçları' yanıtı

Son dakika haberi: Türkiye'nin yüreği 8 Eylül'de Narin'den gelen acı haberle yandı. Narin'in öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine herkes katilin kim olduğunu merak etmeye başladı. Soruşturma günden güne derinleşti. Köyde en az 267 kişinin ifadesi alındı. Ama başta aile üyeleri olmak üzere köylüler cinayet hakkında derin bir sessizliği uzun süre korudu.

"ÜLKE GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETTİĞİMİZDEN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

Şimdiyse Güran ailesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. 'Dış güçler' savunmasıyla dikkat çeken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletimize; 21 Ağustos günü Narin Güran'ın kaybolması nedeniyle günlerce ülke gündemini meşgul ettiğimizden dolayı Güran ailesi olarak üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz. Devletimizin tüm birimleri bu süreçte tüm imkanlarıyla olayın çözümü için seferber olmuştur, gerçeklerin gün yüzüne çıkması için uğraşmaya da devam etmektedir. Kızımızın cansız bedeni nasıl bulunduysa olayı çözeceğine, kızımız Narin'in fail veya faillerini bulacağına, bulunacak fail veya faillerinde en ağır ceza ile tecziye edileceğinden hiç şüphemiz yoktur.

"ACIMASIZ SALDIRILAR, İFTİRALAR, MESNETSİZ İTHAMLAR..."

Yalnız bu süreçte aile fertleri olarak acı ve kederi içerisindeyken görsel ve yazılı medya da merhume kızımız Narin suistimal edilerek gerek Güran ailesine gerekse de şu an şüpheli olarak tutulan aile fertlerinin kişilik haklarına acımasız saldırılar ve iftiralar ile mesnetsiz ithamlarda bulunulduğu medyayı izleyen dostlarımız tarafından bizlere bildirilmektedir.

"BİRTAKIM DIŞ GÜÇLER VE ONLARIN YERLİ UZANTILARINA BAĞLAMAKTAYIZ"

Ayrıca ilgi ve alakası olmadığı halde bu olay nedeniyle Kur'an kurslarına ve dinimize saldırılar yapılmaktadır. Diyarbakır'da asırlarca yaşamını sürdüren kimi zamanda yöneticiliğini yapmış Gevranizade ailesinin fertleriyiz. Ülkemizin değişik coğrafyasında binlerce Güran ailesi ve yeğenleri yaşamaktadırlar, büyük ekseriyetiyle de vatanına ve milletine bağlı fertlerdirler. Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz, ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını birtakım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız.

"DEVLETİMİZE BAĞLI GÜÇLER OYUNA GELMEMELİ"

Aile fertlerimizin bir kısmının yaşadığı Tavşantepe Mahallesinin stratejik ve coğrafi konumu da ayrı bir etkendir. Devletimize bağlı tüm güçlerin bu oyuna gelmemelerini istirham ederiz. Maalesef bazı muhafazakar yazarlar dahi hiç inceleme yapmadan aileyi vatan düşmanlığı ile itham etmektedirler.

SEÇİM SONUÇLARINI İŞARET ETTİLER: DİKTATÖR OLMADIĞIMIZIN EN BÜYÜK İSPATI

Sadece ailenin çok küçük bir kısmının yaşadığı, olayın vuku bulduğu Tavşantepe Mahallesi'nde yapılan seçim sonuçlarını tetkik ederlerse bu beyanlar nedeniyle mahcup olacaklardır. Seçim neticeleri de ailenin iddia edildiği gibi diktatör olmadığının en büyük ispatıdır.

"İFTİRA ATANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK"

Şu an olayın sıcaklığı devam etmekte olup, olaylar açığa çıktığında fail veya failler bulunduğunda iftiralar atarak kişilik haklarımıza saldırılar yapan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Maddi ve manevi tazminat haklarımızı mahfuz tutmaktayız.

"MAHKEMENİN NETİCESİNİ BEKLEMELERİNİ İSTİRHAM EDERİZ"

Bu süreçte hakikatin tezahürü için uğraşan tüm devlet büyüklerimize, bunca baskılara rağmen bizim suçsuzluğumuza inanarak bizden desteklerini esirgemeyen dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Ülkemizdeki tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının acımızdan siyasi malzeme yapmamasını da mahkemenin neticesini beklemelerini istirham ederiz."

AMCA VE İTİRAFÇI TUTUKLU

Amca Güran'ın arabasından alınan DNA örnekleriyle Narin'in DNA'sı eşleşmişti. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede, "Kasten öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Geçtiğimiz gün Salim Güran muhtarlık görevinden de uzaklaştırıldı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar da katilin amca Güran olduğunu iddia etmişti. Bahtiyar, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürmüştü. Bahtiyar, Salim Güran’dan aldığı cansız bedeni dereye gömdüğünü itiraf etmişti.

22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 22 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından bugün saat 06.00 sıralarında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler arasında Narin'in annesi, babası, 18 yaşındaki ağabeyi de bulunuyor. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır