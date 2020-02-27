Son dakika: Güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Yapılan son dakika açıklamasında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilmiştir" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe Külliyesi'nde güvenlik zirvesi toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirve 2 saat sürdü.
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