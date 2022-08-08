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  4. Son dakika haberi: 2.5 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı! Dede 'Her gördüğümde öperdim' demişti

Son dakika haberi: 2.5 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı! Dede 'Her gördüğümde öperdim' demişti

08.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Mersin'de geçtiğimiz yıl ortadan kaybolduktan dokuz gün sonra cansız bedenine ulaşılan talhisiz Müslüme'nin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Cinayet sonrası ortaya çıkan ayrıntı mide bulandırdı! 2.5 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Müslüme'nin boynunda 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın DNA'sı bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: 2.5 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı! Dede 'Her gördüğümde öperdim' demişti

2.5 yaşındaki Müslüme Yağal cinayetinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Korkunç olayın ardındaki detaylar herkesi hüzne boğdu. 2.5 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı tespit edildi. DNA raporunda Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının babası çıkan dede Hasan Yağal ifadesinde 'Torunumu her gördüğüm yerde öperim' dedi.

SON DAKİKA: TALİHSİZ MÜSLÜME ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ!

10 Kasım 2021'de Mersin'in Gülnar ilçesinde ortadan kaybolan Müslüme'nin cansız bedeni 9 gün sonra ortaya çıkmıştı. Kaybolduğu yerden 7 km ötede bulunan Müslüme'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

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MÜSLÜME'NİN ABLASININ BABASI, DEDE HASAN YAĞAL ÇIKTI

DNA raporuna göre 70 yaşındaki Hasan Yağal, torununun babası çıktı. Hasan Yağal'ın geliniyle birlikte olduğu ifade edildi. Müslüme'nin boynunda da Hasan Yağal'ın DNA'sı bulundu. Hasan Yağal kendini böyle savundu: 'Her gördüğümde Müslüme'yi yüzünden öperim. Boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz'

RAPOR DEDEYİ YALANLADI: 'BASİT BİR ÖPME DEĞİL'

Cumhuriyet'in haberine göre raporda şu ifadeler yer aldı. 'Şüphelinin savunmasında belirttiği gibi basit bir öpme olarak değerlendirilemeyeceği; şüpheli ile maktulenin yoğun bir temas yaşadığına dair gösterge niteliğinde… Delillere göre maktulenin nitelikli cinsel istismar eylemine maruz kalıp öldürüldüğü kanaatine ulaşıldı.'

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ANNE KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI!

Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal, duruşmada kızının ölümüyle ilgili olarak kimseden şikayetçi olmamıştı. Hasan Yağal ile ilişkisi olup olmadığı sorulunca afallayan Sevgi Yağal; 'Raporu bilemem belki akrabalıktandır' yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
müslüme dedesi
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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Allah bildiği gibi yapsın, hadi şehirde toplum bozuldu örf anane kalmadı aile yapısı bozuldu, köyde hatta dağın başında koyun keçi çobanı bir yörük aile nasıl bozuldu teşevizyon yok telefon yok elektrik yok, bu insanlar nasıl bu hale geldi aklım almıyor
Kanlarında var demekki.
Ben yıllardır bunu söylüyorum millet içinde ki pisliği televizyona İnternete bağlıyor öyle bir şey yok kardeşim bu tip insanların içi pis
evet evet rapor akrabaliktan çıkmıştır zaten tıp sizin beyniniz kadar gelişmedi siz de haklısınız
Ben burada, ülkenin tamamına DNA yapılması lağzım dediğimde, bize neler yazıldı. İsterseniz bir kez daha düşünün.
Kanaatine varıldı diyor.. Yahu bu dede babası çıktı denilen diğer büyük olan bebeği niye öldürmemiş te bunu öldürüyor?
tecavüz etmiş
@small_2022 Onları öldürmemişse sence suçsuz mu İsmail
Zaman yada uygun zemin bulamamış onları öldürmeye demek ki! Zaten bir tane öldüren katil sayılmaz en az iki mi olmalı?

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