Son dakika haberi: Akşener'den çok sert sözler! "Böyle rezalet, böyle bir pişkinlik olabilir mi?"

Son dakika haberi: İYİ Parti TBMM grup toplantısında Meral Akşener konuşuyor. Akşener konuşmasında "Yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz insanlarımızla bir de utanmadan dalga mı geçiyorsunuz? Nebati bakanın bu sözlerine bakınca anlıyoruz ki TÜİK tez zamanda bu arkadaşın yardımına koşacak" ifadelerini kullandı.
Akşener'in konuşmasından öne çıkan noktalar şu şekilde:
'Bay kriz' ve olağanüstü ekonomi yönetimi sayesinde artık her yeni güne zam haberiyle uyanıyoruz. Artık zamla yatıyor, zamla kalkıyoruz. Ülkede enflasyon makyajlı haliyle bile yüzde 73,5 olarak açıklanırken beceriksizliğiyle göz kamaştıran Nebati bakan çıkıp "Biz bir yol ayrımına gittik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor" diyor. Böyle bir rezalet, böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz insanlarımızla bir de utanmadan dalga mı geçiyorsunuz? Nebati bakanın bu sözlerine bakınca anlıyoruz ki TÜİK tez zamanda bu arkadaşın yardımına koşacak.
Marmaris Milli Parkı'nda bulunan Kızılcık Koyu'nda büyük bir doğa katliamı yapılıyor. Rantiyeler yine iş başında. Yine bir inşaat projesi uğruna ormanlarımız kesiliyor. Gerçekte çevremizin, şehirlerimizin ve iklimimizin tarumarına sessiz kalan Murat Kurum'a sormak istiyorum: ÇED raporu gerekli değildir belgesini hangi çıkara, çıkar sahibinin amacına, hangi beklentiye göre verdiniz? Muğla'mızı sahipsiz zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz.