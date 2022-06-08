Son dakika haberi: Akşener'den çok sert sözler! "Böyle rezalet, böyle bir pişkinlik olabilir mi?"

'Bay kriz' ve olağanüstü ekonomi yönetimi sayesinde artık her yeni güne zam haberiyle uyanıyoruz. Artık zamla yatıyor, zamla kalkıyoruz. Ülkede enflasyon makyajlı haliyle bile yüzde 73,5 olarak açıklanırken beceriksizliğiyle göz kamaştıran Nebati bakan çıkıp "Biz bir yol ayrımına gittik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor" diyor. Böyle bir rezalet, böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz insanlarımızla bir de utanmadan dalga mı geçiyorsunuz? Nebati bakanın bu sözlerine bakınca anlıyoruz ki TÜİK tez zamanda bu arkadaşın yardımına koşacak.