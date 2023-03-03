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Son dakika haberi: Altılı masadaki ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek! Kılıçdaroğlu veto etmişti...

03.03.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türk siyasi tarihine geçecek açıklamalar yaptı! Meral Akşener, altılı masadaki beş partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek istediğini, kendilerinin buna karşı çıktığını belirtirken Yavaş ve İmamoğlu'na tarihi bir çağrı yaptı. Akşener'in açıklamalarının satır başlarında CHP'ye büyük göndermeler vardı. Bir genel başkanın daha Akşener ile yola devam etmesi gündemde.

Son dakika haberi: Altılı masadaki ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek! Kılıçdaroğlu veto etmişti...

Son dakika haberi: Siyaset gündeminde sıcak anlar yaşanıyor. Dünkü Millet İttifakı toplantısından sonra gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Akşener kameraların karşısına geçerek tarihi bir açıklama yaptı. Altılı masadaki beş partinin cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermek istediğini söyleyen Akşener, kendilerinin ise buna karşı çıktığını söyledi. Ayrıca Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kameraların önünde bir çağrı yaptı. Akşener'in yaptığı açıklamada ise CHP'ye dikkat çeken göndermeler yer alıyordu. İşte detaylar...

"'CEKETİMİ ASSAM SEÇİLİRİM' DİYENLERİN KARŞISINDA DURUYORUZ"

Akşener konuşmasında "Nasıl ki 2020 yılında ceketimi assam seçilirim diyenlerin karşısında durduk bugün de aynı şekilde dimdik duruyoruz. Bugün de ceketimi assam seçilirim diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz." ifadelerini kullandı.

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'ALIŞILMIŞ YENİLGİLER' VURGUSU

Devamında Akşener, "Bu bizim partimizin kuruluş sebebidir, varoluş sebebidir. Biz bu günlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik." şeklinde konuştu.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ LİDERİ HÜSEYİN BAŞ DA AKŞENER İLE YOLA DEVAM EDECEK

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yakın çalışma içinde bulunmuş hatta İmamoğlu sürecinde Saraçhane'ye gitmişti. Hüseyin Baş'ın altılı masaya dahil edilmesini Kılıçdaroğlu istememişti. Bu sürecin devamında BTP'nin de Akşener'e destek vermesi bekleniyor.

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