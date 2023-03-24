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  4. Son dakika haberi | Ankara'da sıcak saatler! AK Partili heyet ittifak görüşmesi için gitti: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

Son dakika haberi | Ankara'da sıcak saatler! AK Partili heyet ittifak görüşmesi için gitti: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

24.03.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında uzlaşma sağlandı. İttifak protokolünün teslim edilmesi için son 1 saat kala gelen habere göre YRP, Cumhur İttifakı'na katıldı.

Son dakika haberi | Ankara'da sıcak saatler! AK Partili heyet ittifak görüşmesi için gitti: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

Son dakika haberi: İttifak protokolü için son 1 saat kala kritik bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nda genişleme çabaları sonuçlandı. AK Parti'den heyetin Yeniden Refah Partisi'ne görüşmeye gitmesinin ardından YRP kararını verdi.

AK Partili heyetle görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı.

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ERBAKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplamaya başlamış, genel seçimlere de kendi parti logolarıyla gireceklerini duyurmuştu.

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Yeniden Refah Partisi

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