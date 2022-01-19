HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika haberi: Antalya'da vahşice katledilmişti! Azra Gülendam'ım babasından acı isyan! "Kızımın başı bulunsun"

Son dakika haberi: Antalya'da vahşice katledilmişti! Azra Gülendam'ım babasından acı isyan! "Kızımın başı bulunsun"

19.01.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olayda, Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya'da, kaybolduktan günler sonra vahşice öldürülmüş olarak bulunmuştu. İnşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından katledilip 13 parçaya ayrılan üniversiteli Azra’nın kafasına ait kemik parçaları bulunmuştu ancak kafası hâlâ bulunamadı. Yaşananlar karşısında isyan eden acılı baba, "Nasıl bir acı olduğunu tarif edemem. Evladımın başı bulunamadı. Kızımın beden parçasının bulunmasını istiyorum." dedi.

Son dakika haberi: Antalya'da vahşice katledilmişti! Azra Gülendam'ım babasından acı isyan! "Kızımın başı bulunsun"

Son dakika haberi... Antalya'da 28 Temmuz 2021’de, kendisinden haber alınamayan Akdeniz Üniversitesi gazetecilik öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, 48 yaşındaki cani Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledilmişti.

Cani Ayhan, cinayetin ardından genç kızın bedenini 13 parçaya ayırdığını itiraf etti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre acılı baba Mustafa Haytaoğlu, evladının başının hâlâ kayıp olduğunu söyledi. Azra’nın annesinden bu durumu yakın zamana kadar gizlediklerini belirten baba Haytaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"EVLADIMIN BAŞI BULUNAMADI"

Katilin cinayet sonrası yaptığını söylediği işleri ben tek başına yapmadığını düşünüyorum. Uyuşturucu madde alan bir kişi, tek başına bu cinayeti işlese bile sonrasında yardım almış olabilir. Ben kızımın otopsi raporlarından hiç memnun değilim. Çocuğumun kredi kartları, telefonu da kayıp. Delillerin tam olarak toplanamadığını düşünüyorum. Bir an önce bu cinayetin bütünüyle hiçbir karanlık noktası kalmadan tüm delilleriyle birlikte dosyada yer almasını istiyorum. Bir baba olarak bunu istemek benim hakkım Yaşadıklarımızın nasıl bir acı olduğunu kimse bilemez. Kızımın yaşamını elinden çalan caninin tarif ettiği yerde evladımın başı bulunamadı. Kızımın beden parçasının bulunmasını istiyorum.

3150403_e24cde262c04994b79e845a87a58772e

CİNAYET CANAVARCA

Katil Ayhan’ın mahkemeye çıkarılacağı bir sonraki tarih 31 Ocak 2022. Ailenin avukatlarından Gamze Ökte Kılıçkap şunları anlattı:

İlk duruşmada yönelttiğimiz bazı sorularda sessiz kalmayı tercih etti. Sanığın avukatının savunması, suçun nitelemesinin bilinçli taksirle işlendiği yönünde olsa da olayda canavarca hisle insan öldürme eyleminin gerçekleştiği açık.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durdurulduŞehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı etkileyen görüntü: Başka hiçbir ülkede görmedim

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Bilim Kurulu sona erdi! En riskli grubu açıklayıp uyardı

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında yangın

Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında yangın

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.