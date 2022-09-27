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SON DAKİKA: Ardahan 5.3'lük depremle sarsıldı! Korkutan deprem Kars ve Erzurum'da da hissedildi vatandaşlar sokağa çıktı

27.09.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da korkutan deprem! Son dakika haberine göre Ardahan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Ardahan'ın haricinde Artvin, Erzurum gibi şehirlerde de hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak aktardı. Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı.

Son dakika deprem haberleri: Ardahan'daki korkutan depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik ve korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandilli Rasathanesinin 5.3, AFAD'ın ise 5.0 olarak belirttiği deprem sadece Ardahan'da değil birçok şehirde de hissedildi. Özellikle Kars, Erzurum, Artvin gibi şehirlerde yakından hissedilen depremin ardından AFAD, bir açıklama paylaştı!

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SON DAKİKA: DEPREM SONRASI AFAD AYRINTILARI PAYLAŞTI

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

İşte AFAD'ın açıklaması:

'Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'

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İLK KARELER GELDİ

Sarsıntı sırasında yaşananlar kameralara da yansıdı. Bazı evlerdeki dekorların sallandığı anlar görüntülendi.

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Kimi vatandaşlar depremin ardından soluğu sokakta aldı.

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PANİK YARATTI! İŞTE İLK TEPKİLER

Bazı vatandaşlar ise yaşadığı tedirginliği sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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deprem Ardahan
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