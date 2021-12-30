Son dakika haberi: Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ cinayet günü böyle bağırmış! 'Gelme sana da saplarım...'

Son dakika haberine göre Türkiye'nin konuştuğu Samuray kılıçlı cinayette yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i sokak ortasında vahşice öldüren ve ifadesinde "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim" diyen katil zanlısı Can Göktuğ Boz için istenen ceza Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

ŞUBAT AYINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Can Göktuğ Boz (27) hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuklu şüpheli Şubat ayında hakim karşısına çıkacak.

GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİNE DE YER VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle yürüttüğü soruşturmada görgü tanığının ifadelerine de yer verildi.

5 sayfalık iddianamede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı suçtan zarar gören, olaya müdahale etmek isterken tehdit edilen Kaan Ağca mağdur ve Cengiz ailesi ise müşteki olarak yer aldı.

''YAKLAŞMA SANA DA SAPLARIM''

Dosyada mağdur Kaan Ağca'nın da ifadesi yer aldı. O ifade de en az olay kadar can yakıcıydı. Spor salonuna gitmek için yürüdüğü esnada bir kadının çığlıklarını ve "imdat" sesini duyduğunu söyleyen Ağca, "Sese doğru koştum. Elinde kılıç olan bir erkek ile yerde kanlar içinde yatan kadını ve ona kılıcı sokup çıkardığını gördüm" dedi. Cani adamın kendisine "yaklaşma sana da saplarım" dediğini kaydetti.

CAN GÖKTUĞ BOZ'DAN PİŞKİN SAVUNMA: SIKILDIM, KOLAY DİYE KADIN BIÇAKLADIM

Hayatını yitiren Başak Cengiz'in ailesinin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, Can Göktuğ Boz'un pişkin savunmasına da yer verildi. Boz savunmasında, spor salonundan döndükten sonra akşam evinde oturduğunu canının sıkıldığını ve kolay olduğunu düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamayı düşündüğünü söyledi. İnternetten aldığı kılıcının bulunduğu çantayla dışarı çıktığını ve bir süre oturduğu sitenin önünde yürüyüp kadın bir şahsın gelmesini beklediğini itiraf etti. Başak Cengiz'i kaldırımda yürürken görüp yanına yaklaştıktan sonra birden fazla kez kılıçla vurduğunu anlattı. Kendisini gören bir şahsın korkup kaçtığını ve olayı önce kafasında tasarladığını da ifade eden o cani, eve dönünce kılıcı yıkayıp eşofman altını değiştirdiği detayını da aktardı. Herhangi bir rahatsızlığının da bulunmadığını söyledi.

"İÇGÜDÜSEL TATMİN AMACIYLA CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"

Savcılık, Can Göktuğ Boz'un evde bulunduğu sırada kolay olacağını düşünerek bir kadın şahsı bıçaklamaya karar verdiğine vurgu yaparak, daha önceden tanımadığı Başak Cengiz'i aralarında bir tartışma yaşanmadan birçok kez kılıcı sapladığını kaydetti. Savcılık ayrıca, "maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü. Canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedenin mevcut olmadığı, canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Olay yerinde gelen mağdur Kaan Ağca'ya da 'silahla tehdit' suçunu işlediğini ifade etti.

ÖLÜM SEBEBİ DE BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Başak Cengiz'in kesin ölüm sebebi de belli oldu. Rapora göre genç kadın kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybetti. Cengiz'de 12 adet kesici delici alet yaralaması ve yaralamanın öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuna göre de Cengiz'in öldürülmesinde kullanılan ve Boz'un evinde bulunan kılıçların taşınması yasak olduğu da kaydedildi. Yine aynı laboratuvardan alınan rapora göre Can Göktuğ Boz'un üzerindeki kan lekelerinin Başak Cengiz'le uyumlu olduğu bildirildi.



