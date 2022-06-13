Son dakika haberi: Beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz'

Son dakika haberi: Karadeniz'de 2020'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın karaya çıkartılması için bugün önemli bir adım atılıyor. Zonguldak'ta Filyos Limanı'nda düzenlenen "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. "Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz" diyen Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nın pik üretime 2026'da ulaşacağını duyurdu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.
Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmına boru serimi ve montajını yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün 'bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.
Sakarya Gaz Sahası pik üretime inşallah 2026'da ulaşacak. Sahadaki üretim artışına paralel karadaki doğal gaz taşıma kapasitemizi de artıracağız.
Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde tıpkı burada olduğu gibi çok büyük bir emek, sabır ve gayret vardır.
Kendi sondaj filosuna sahip, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Bu bölgede Sultan Abdülhamit yapmış olduğu çalışmalarla özellikle sismik araştırma, sondaj çalışmalarıyla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamit Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. İnşallah bu gemimizin de göreve başlamasıyla çalışmaları çok daha hızlı şekilde gerçekleştireceğiz.
Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yürüttüğümüz temasların müspet neticelerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Türkiye'yi enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke haline getireceğiz.
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