Son dakika haberi: Beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz'

Kendi sondaj filosuna sahip, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Bu bölgede Sultan Abdülhamit yapmış olduğu çalışmalarla özellikle sismik araştırma, sondaj çalışmalarıyla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamit Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. İnşallah bu gemimizin de göreve başlamasıyla çalışmaları çok daha hızlı şekilde gerçekleştireceğiz.