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Son dakika haberi: Beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz'

13.06.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin 2020'den beri beklediği gün geldi. Karadeniz'de bulunan doğal gaz için bugün denize ilk boru indirme ve kaynak işlemleri gerçekleştiriliyor. Filyos'taki törende çarpıcı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'ün ilk çeyreğinde günlük 10 milyon metreküp gazın iletim sistemine aktarılmış olacağını bildirdi. Erdoğan ayrıca Sakarya Gaz Sahası'nın pik üretimi ile ilgili de dikkat çeken bir tarih açıkladı.

Son dakika haberi: Beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz'

Son dakika haberi: Karadeniz'de 2020'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın karaya çıkartılması için bugün önemli bir adım atılıyor. Zonguldak'ta Filyos Limanı'nda düzenlenen "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. "Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz" diyen Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası'nın pik üretime 2026'da ulaşacağını duyurdu.

nvbn

"10 MİLYON METREKÜP GAZI 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE AKTARMIŞ OLACAĞIZ"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

  • Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmına boru serimi ve montajını yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün 'bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

  • Gaz karaya gelince işlenecek ayrıştırma işlemleri yapıldıktan sonra belirli bir basınçla milli doğal gaz iletim sistemimize aktarılacak. 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp gazı iletime aktarmış olacağız.

"PİK ÜRETİME 2026'DA ULAŞACAK"

  • Sakarya Gaz Sahası pik üretime inşallah 2026'da ulaşacak. Sahadaki üretim artışına paralel karadaki doğal gaz taşıma kapasitemizi de artıracağız.

  • Türkiye'nin son 20 yılda elde ettiği her kazanımın gerisinde tıpkı burada olduğu gibi çok büyük bir emek, sabır ve gayret vardır.

  • Kimi zaman bürokratik oligarşiyle, kimi zaman vesayet odaklarıyla, kimi zaman 'istemezük'çü muhalefet anlayışıyla mücadele ettik ama her seferinde ya bir yol bularak ya da bir yol açarak milletimizi eserlere kavuşturduk. Ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulma niyetimizi ilk açıkladığımızda birileri bundan rahatsız oldu. Yurt dışındaki malum odaklardan önce en büyük tepkiyi maalesef içimizdeki muhalefet partileri gösterdi. Bizi maceraperest olmakla suçladılar. Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar.

DÖRDÜNCÜ GEMİNİN ADINI AÇIKLADI

  • Kendi sondaj filosuna sahip, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldik. Bu bölgede Sultan Abdülhamit yapmış olduğu çalışmalarla özellikle sismik araştırma, sondaj çalışmalarıyla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamit Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. İnşallah bu gemimizin de göreve başlamasıyla çalışmaları çok daha hızlı şekilde gerçekleştireceğiz.

  • Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yürüttüğümüz temasların müspet neticelerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Türkiye'yi enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke haline getireceğiz.

  • Karadeniz'deki keşifle birlikte milletimiz 1. Dünya Savaşı'nın sebep olduğu büyük bir travmadan kurtulmuştur. 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır.
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Recep Tayyip Erdoğan
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