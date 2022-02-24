Son Dakika Haberi: Binlerce Rus askeri gökyüzünden böyle çıkarma yaptı! Paraşütlerle Ukrayna'ya indiler... Görüntüler sosyal medyayı salladı

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya başlattığı operasyondan çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Binlerce Rus askeri gökten çıkarma yaptı ve paraşütlerle Ukrayna'ya indi. Çarpıcı görüntüler sosyal medyayı salladı.

Rusya - Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken bölgeden gelen videolar dikkat çekiyor. Putin'in emriyle gece boyunca Ukrayna'yı bombalayan Rusya, Belarus sınırından da ülkeye girmişti. Rusya Kara Kuvvetlerinin de Ukrayna'ya giriş yaptığı açıklandı. Binlerce Rus askerinin paraşütlerle Ukrayna'ya indiği o görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.





