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  4. Son Dakika Haberi: Binlerce Rus askeri gökyüzünden böyle çıkarma yaptı! Paraşütlerle Ukrayna'ya indiler... Görüntüler sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberi: Binlerce Rus askeri gökyüzünden böyle çıkarma yaptı! Paraşütlerle Ukrayna'ya indiler... Görüntüler sosyal medyayı salladı

24.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken, sosyal medyaya düşen görüntüler adeta gündeme bomba gibi düştü. Videoda, binlerce Rus askerinin, Ukrayna topraklarına çıkarma yaptığı görülürken, bölgede bomba sesleri de gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya başlattığı operasyondan çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Binlerce Rus askeri gökten çıkarma yaptı ve paraşütlerle Ukrayna'ya indi. Çarpıcı görüntüler sosyal medyayı salladı.

Rusya - Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken bölgeden gelen videolar dikkat çekiyor. Putin'in emriyle gece boyunca Ukrayna'yı bombalayan Rusya, Belarus sınırından da ülkeye girmişti. Rusya Kara Kuvvetlerinin de Ukrayna'ya giriş yaptığı açıklandı. Binlerce Rus askerinin paraşütlerle Ukrayna'ya indiği o görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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