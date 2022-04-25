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Son dakika haberi: Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! İlk görüntüler geldi, Bursa Valisi acı haberi duyurdu

25.04.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Bursa'da evlerin de bulunduğu bir noktaya tek motorlu uçak düştü! Bursa'dan gelen bilgilere göre mahallede yaşayanlar büyük bir panik yaşadı. Aynı zamanda sokakta yangın meydana geldi. Uçağın düştüğü yerin yakınındaki dört araç da alevlerin arasında kaldı. Bursa Valisi, pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! İlk görüntüler geldi, Bursa Valisi acı haberi duyurdu

Son dakika haberi: Bursa'da Yunuseli Havalimanı'na yakın bir yerde evlerin bulunduğu noktaya tek motorlu bir uçak düştü. Uçağın düştüğü yer arasında evler de var. Mahalleli büyük bir korku yaşadı. Sokakta yangın çıktı. Bursa Valisi iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Bursa'da saat 15.05 yakınlarında meydana gelen uçak kazasının ardından peş peşe patlama sesleri duyuldu. Kazanın meydana geldiği bölgede büyük bir kaos hakim olurken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BURSA VALİSİ ACI HABERİ DUYURDU

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ten kazanın ardından ilk açıklama geldi. Vali Canpolat, **"Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok. Kazanın, teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Konu başsavcılığımızla her yönü ile araştırılacak. Eğitim uçağı içinde bir pilot ve bir öğrencinin olduğu bilgileri doğru. İki kişi var. TJUPTP202JF türündeki bir sivil eğitim uçağı bu arkadaşlar. Patlama sonucunda herhangi bir sivil vatandaş etkilenmedi. Sadece 2 tane evde ve 2 tane araçta hasar oluştu." dedi.

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'NE YAZIK Kİ İKİ PİLOT DA HAYATINI KAYBETTİ'

Canpolat açıklamasının devamında "Olay olduktan 10 dakika sonra buraya geldim. Uçak düşmüş. Ne yazık ki iki pilot da hayatını kaybetti. Sanırım uçak eğitim uçağıydı. Vatandaşlarımız dışarıya çıktı. İnşallah daha farklı bir yaralı arkadaşımızın olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN PİLOTLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesi sonucu pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar hayatını kaybetti.

'MAHALLEMİZDE CAN KAYBI YOK'

Uçak kazasının meydana geldiği mahallenin muhtarı da yaptığı açıklamada "Uçaktaki iki kişi öldü, mahallemizde can kaybı yok" diye konuştu.

İşte uçak kazasının meydana geldiği bölgeden ilk kareler;

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Bursa
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