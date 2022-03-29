Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Eğer sen bunu yaparsan CHP arkanda kapı gibi durur'

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 6 siyasi parti liderinin önceki günkü görüşmesine değinen Kılıçdaroğlu, yayımladıkları bildiriye dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ayrıca AK Parti'ye seslenerek 'Eğer sen bu kararı alırsan CHP kapı gibi arkanda durur' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk. Her türlü dalavere bunların işi biliyoruz, bizim görevimiz de madem ki bunları biliyoruz önlemini alacağız. 6 lider bu konuda anlaştık. Sandık güvenliğini seçim güvenliğini sağlayacağız.'

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAVSİYE!

'Yeni öneriler sunuyoruz. 84 milyon insan gelecek kaygısı taşıyor. Bu sorunlar için tavsiyelerde bulunmak çok daha değerli. Tavsiyelerim olacak.

Maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Devlet macerayla yönetilmez. Devlet liyakatla yönetilir. İşi ehline teslim edin. Neden işi ehline teslim etmiyorsunuz? Sürüklediğiniz nokta tam bir felaket. 128 milyar lira buharlaşıp gitti. O paraya yeni bir Türkiye inşa ederdiniz.

Eylül ayında Dolar 8 liraydı şimdi 15 liraya dayandı. Maceracı, öngörüsüz politika sizi bu noktaya götürür. Bunlar Bahçeli'nin hiç ağrına gitmiyor.

'TELEVİZYONA ÇIKMAYA HAZIRIM'

Ben bu hükümeti uyarmak zorundayım. Cesaret ederlerse televizyona çıkmaya da hazırım.

İkinci tavsiyem, kur korumalı mevduat uygulamasına derhal son verin. Ülkeyi felakete sürüklüyorsunuz. Akılla mantıkla açıklanacak bir uygulama değil. Fakirden alıp zengine veriyorsunuz.

AK Partili kardeşlerime şunu soruyorum: Din dediler, Nas dediler. Bu faizin neresinde Kur'an var?

'CHP SİZİN ARKANIZDA DURUR'

Üçüncü tavsiyem; hazineyi ölçüsüz yük haline sokan kamu özel iş birliğidir. Bu tam bir soygun düzeni. Bunu derhal Türk lirasına çevirin. CHP sizin arkanızda kapı gibi durur! Çünkü biz beşli çeteye değil 84 milyona hizmet etmek istiyoruz. Sen kararını 84 milyondan yana al her türlü desteği veririz.'

