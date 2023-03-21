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  4. SON DAKİKA | Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan! YSK'ya başvuru sonrası dikkat çeken sözler: Bu tokat ABD'den değil Mars'tan duyulacak!

SON DAKİKA | Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan! YSK'ya başvuru sonrası dikkat çeken sözler: Bu tokat ABD'den değil Mars'tan duyulacak!

21.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti ve MHP temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. Başvuru sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada muhalefete sert sözlerle yüklendi. MHP'li Yıldız "Aziz Türk milleti, Kandil yapılanmasına gerekli cevabı verecektir. Bu tokat ABD'den değil Mars'tan duyulacaktır. Seçimlerin milletimize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

SON DAKİKA | Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan! YSK'ya başvuru sonrası dikkat çeken sözler: Bu tokat ABD'den değil Mars'tan duyulacak!

Son dakika: AK Parti ve MHP temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek, başvuruda bulundu. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

GRUP KARARI ALINMIŞTI

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Başvurunun ardından AK Parti ve MHP heyetleri açıklama yaptı.

MHP'Lİ YILDIZ: "TARİHİ BİR BİRLİKTELİKTİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı 15 Temmuz sonrası kendiliğinden doğmuştur. Sadece bir seçim ittifakı değildir. Tarihi bir birlikteliktir. Türkiye'yi ilelebet yaşatma iradesidir. Uluslararası operasyonlara karşı milli ve ahlaki bir duruştur. Aziz Türk milleti, Kandil yapılanmasına gerekli cevabı verecektir. Bu tokat ABD'den değil Mars'tan duyulacaktır. Seçimlerin milletimize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

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AK PARTİLİ YILMAZ: "MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz da yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine yönelik belgelerimizi teslim ettik. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

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"CUMHURBAŞKANIMIZIN YOLU HER DAİM AÇIK OLSUN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hayırlı olsun... Yüce Allah, Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimizin ve ülkemizin geleceği için her türlü bedeli ödemiş olan Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun…

Cumhurbaşkanımızın adaylığına desteğini açıklayan Cumhur İttifakı üyesi tüm siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Milletimizin bütün fertlerine ve tüm siyasi partilerin temelini oluşturan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
seçim YSK Recep Tayyip Erdoğan

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