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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara hesabını soruyoruz, soracağız'

11.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da gerçekleştirdiği konuşmada kentte son 20 yılda 38 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirtti. Van depremi gecesinde Van'da olduğunu dile getiren Erdoğan, "'Ben Kürt'üm diyenler' neredeydi? Benim için Türk kardeşlerimle Kürt kardeşlerim arasında fark yok" sözlerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız" diye konuştu.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara hesabını soruyoruz, soracağız'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep somut icraatla konuşuruz. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bu bütçeyle eğitimde 9 bin 682 yeni derslik inşa ettik. 19'u hastaneden oluşan toplam 103 sağlık tesisi inşa ettik" açıklamalarında bulundu. Erdoğan ayrıca "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı" sözlerini kullandı.

"SU SORUNUNU KÜRT, TÜRK AYIRT ETMEKSİZİN ÇÖZDÜK"

Van'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Van'ı susuz bıraktılar. Van Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu çözmesi gerekirdi ama bunu yapmadılar. Peki Erdoğan Van'ın su sorununu çözdü mü? Niye? Ben şuna inanıyordum; benim Kürt kardeşlerimi burada susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum. Su sorununu Kürt, Türk ayırt etmeksizin çözdük.

  • Biz hep somut icraatla konuşuruz. Bugün de öyle yapacağız. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bu bütçeyle eğitimde 9 bin 682 yeni derslik inşa ettik. 19'u hastaneden oluşan toplam 103 sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık.

"HESABINI SORUYORUZ, SORACAĞIZ"

  • Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. 'Ben Kürt'üm diyenler' neredeydi? Benim için Türk kardeşlerimle Kürt kardeşlerim arasında fark yok. Biz ayrım yapmayız; dün yapmadık, bugün yapmıyoruz, yarın da yapmayacağız.

  • Çok büyük bir proje, Van Çevreyolunun temelini de bugün atıyoruz. Aslında bu projeyi çok daha önce hayata geçirecektik fakat önümüze çıkan çeşitli sorunlar sebebiyle bugüne kaldı. En kısa sürede 41 km'lik Van Çevre Yolunu inşa ederek hizmete açacağız.

  • Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 188 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Şehrimizin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 5 içme suyu tesisi inşa ettik.

  • Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı.

"BİZ YAŞATMANIN PEŞİNDE OLDUK"

  • Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz. Birileri anne, babaların göz yaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk.

  • Terör örgütlerine karşı, vesayetlere karşı verdiğimiz mücadele sizin için. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkanları aşmak için döktüğümüz ter sizin için.

  • İnşallah 2023'te sandıkları patlatarak geleceğiz.
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Van Recep Tayyip Erdoğan

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