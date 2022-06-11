Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara hesabını soruyoruz, soracağız'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hep somut icraatla konuşuruz. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bu bütçeyle eğitimde 9 bin 682 yeni derslik inşa ettik. 19'u hastaneden oluşan toplam 103 sağlık tesisi inşa ettik" açıklamalarında bulundu. Erdoğan ayrıca "Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı" sözlerini kullandı.

Van'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Van'ı susuz bıraktılar. Van Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu çözmesi gerekirdi ama bunu yapmadılar. Peki Erdoğan Van'ın su sorununu çözdü mü? Niye? Ben şuna inanıyordum; benim Kürt kardeşlerimi burada susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum. Su sorununu Kürt, Türk ayırt etmeksizin çözdük.

Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. 'Ben Kürt'üm diyenler' neredeydi? Benim için Türk kardeşlerimle Kürt kardeşlerim arasında fark yok. Biz ayrım yapmayız; dün yapmadık, bugün yapmıyoruz, yarın da yapmayacağız.

Çok büyük bir proje, Van Çevreyolunun temelini de bugün atıyoruz. Aslında bu projeyi çok daha önce hayata geçirecektik fakat önümüze çıkan çeşitli sorunlar sebebiyle bugüne kaldı. En kısa sürede 41 km'lik Van Çevre Yolunu inşa ederek hizmete açacağız.

Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 188 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Şehrimizin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 5 içme suyu tesisi inşa ettik.

Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı.