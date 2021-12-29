Son dakika haberi: Felaketi gözyaşları içinde saniye saniye anlattı! "20 senelik emeğim gitti"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucu bir çok ev ve iş yerlerini su basarken evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri ve askeri araçlar ile tahliye edildi.

"BEN BÖYLE TAŞKIN GÖRMEDİM"

İlçenin Yıldırım Mahallesi’nde ikamet eden Suat Boztan derenin taşmasıyla birden evlerini su bastığını belirterek, “Hem ön dere hem de arka dere taştı. Ben böyle bir taşkın görmedim. Her taraftan evi içerisi su doldu. Suları yetiştiremedim balkondan atmaya. 20 senede aldığım bütün eşyaların hepsi gitti. Hala içeriden su temizliyorum ve hala içerisi çamur içinde. Eşyalarımın hepsi gitti hiçbir eşyam kalmadı. Şu ana kadar ben böyle bir şey yaşamadım. Daha önce de dere taşardı fakat bu şekilde değildi. Çocuklarımı kaynanama gönderdim. Eşimle birlikte bende evde kaldım suyu kesmek için. Baktım olmuyor camdan içeri girmeye başlayınca camı açık bırakıp çatıya çıktım. Akşam orada çatıda bekledim” diye konuştu.

Öte yandan taşkın nedeniyle bir evde eğim oluştu. (İHA)





