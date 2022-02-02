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Son dakika haberi: Hakkari'de "Eren Kış-18" operasyonu başlatıldı

02.02.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari ilinde "Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ" operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel katılıyor.

Son dakika haberi: Hakkari'de "Eren Kış-18" operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Hakkari ilinde "Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ" operasyonunu başlattı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN KIŞ-18 (HAKKARİ-KAZAN VADİSİ) J.ASB.BÇVŞ.TİMUÇİN ALADAĞ" Operasyonu başlatıldı."

"Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."

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