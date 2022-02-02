Son dakika haberi: Hakkari'de "Eren Kış-18" operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Hakkari ilinde "Eren Kış-18 (Hakkari-Kazan Vadisi) Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ" operasyonunu başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN KIŞ-18 (HAKKARİ-KAZAN VADİSİ) J.ASB.BÇVŞ.TİMUÇİN ALADAĞ" Operasyonu başlatıldı."

"Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor."

