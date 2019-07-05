HABER

Son dakika haberi! Hatay Reyhanlı'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi öldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada 'Araçta bomba olduğu belli' dedi.

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre Reyhanlı'da meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

9327e0eb80a99e22d4d29be8ad527a25

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİN MOTORU 60 METRE UZAKLIĞA FIRLADI

Hatay Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Yapılan kimlik saptaması sonucu ölenlerin Suriyeli olduğu belirlendi.

9564b2a200d4a09bea3ce68841fd2fd2

'BOMBALI ARAÇ' İHBARI

Patlayan otomobille bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka bombalı otomobil olduğu ihbarı üzerine polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılarak sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARAÇTA BOMBA OLDUĞU BELLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Suriyeli üç kişi... Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, üçü de ölmüş ve şu anda tabii incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Onu da zannediyorum şöyle kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Yani şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde şöyle birkaç saat içerisinde Bakanlığımız da bununla ilgili daha detay bilgi verecektir."

Kaynak: AA- DHA

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Bakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladıBakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı
Çin Başkonsolosluğu önünde protestoÇin Başkonsolosluğu önünde protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay reyhanlı patlama Son dakika

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Okuyucu Yorumları 47 yorum
e tabi Suriye giden ler ordan eli boş dunecek değil ya
teröristlere ve yandaşlarına oy verenlerin elleri kırılsın..
şunuda eklemek lazım bayramda tatile gonderip sonra geri gelmelerine izin verenleri allah bildiği gibi yapsın
Bence bu Suriyelileri başımıza musallat edenlere veren eller kirilsin
rte araçta bomba olduğu belli diyor peki niçin engel olamıyorsunuz mit ne işe yarıyor bu ülkede????
Hep Reyhanlı da patlama oluyor neden?
Suriye ye komşu olmasından olabilir mi?
Devletin unuttuğu yer burası
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kandil ve Hakurk'a hava harekatı! Hedefler vuruldu

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı! Hedefler vuruldu

Son dakika haberi! Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama

Askeri aracın geçişi sırasında patlama!

Türk araştırmacılar, Çernobil'de radyasyonun izini sürdü

Türk araştırmacılar, Çernobil'de radyasyonun izini sürdü

İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arası çalışma başlatılıyor! 36 gün bu saatlerde kapalı olacak

Dikkat! Çalışma başlatılıyor... 36 gün trafiğe kapalı olacak

İlk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı

İlk hacı adayları yola çıktı!

Buna yürek dayanmaz: Torunum Hiranur'un yaşadığına sevinemedik

Buna yürek dayanmaz: Torunumun yaşadığına sevinemedik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.