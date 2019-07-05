Son dakika haberi! Hatay Reyhanlı'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre Reyhanlı'da meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİLİN MOTORU 60 METRE UZAKLIĞA FIRLADI
Hatay Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Yapılan kimlik saptaması sonucu ölenlerin Suriyeli olduğu belirlendi.
'BOMBALI ARAÇ' İHBARI
Patlayan otomobille bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka bombalı otomobil olduğu ihbarı üzerine polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılarak sürüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARAÇTA BOMBA OLDUĞU BELLİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Suriyeli üç kişi... Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre, üçü de ölmüş ve şu anda tabii incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Onu da zannediyorum şöyle kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Yani şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde şöyle birkaç saat içerisinde Bakanlığımız da bununla ilgili daha detay bilgi verecektir."
Kaynak: AA- DHA
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