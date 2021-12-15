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Son Dakika Haberi: İstanbul Boğazı'nda tanker arızası! Gemi trafiğine kapatıldı

15.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Keçilik Koyu mevkiinde arızalana tanker için ekipler seferber oldu.

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar yaşandı. Ahmet Telli adlı 115 metre uzunluğundaki tankerin arıza yapması nedeniyle, Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi.

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İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli isimli tankerin yanında olan Kurtarma-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.''

gemı

Ayrıntılar geliyor...

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