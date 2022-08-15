Son dakika haberi: İstanbul kapkaranlık! Yollar göle döndü, Bursa'da sular arabaları yuttu! İşte o görüntüler...

Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk gününde beklenen yağış başladı. Sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmurun başladığı görüldü. Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.

GÜN GECEYE DÖNDÜ

İstanbul'da kent genelinde gökyüzünü kara bulutlar sararken, gün adeta geceye döndü.

SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

Anadolu Yakasında etkili olan yağış sonrası Maltepe’de sokaklar göle döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar ve sürücüler sokakta mahsur kaldı.

KAPALI ÇARŞI VE MISIR ÇARŞISI'NDA SU BASKINLARI

Tarihi Eminönü semtinde, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nda su baskınları yaşandı.

İSTANBUL'DA 2. DALGA YAĞIŞ YOLDA

İstanbul'da yağmur etkisini artırırken; şimşekli, gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer ince taneli dolu içeren kütlelerin Marmara Denizi üzerinden İstanbul ve çevresine doğru hareket ettiği belirtildi.

"GÜNEYDEN YENİ KÜTLE GELİYOR"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Anadolu yakasında turuncu yerler çok etkili yağış alıyor. Ani fırtına da var. Dışarıda durmayın. Güneyden yeni kütle geliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sağanak yağışın etkili olduğu Bursa'dan endişelendiren görüntüler geldi. Mudanya ilçesinde yağış nedeniyle biriken sular arabaları yuttu.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Denize karışan yağmur suları, denizin mavi görüntüsünü kahverengiye çevirdi. Yoğun yağışa daha fazla dayanamayan ağaçların gövdeleri ise kırıldı. Belediye ekipleri, ağaçları ve sel sularıyla birlikte gelen taşları kaldırmak için çalışmalarına devam diyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

AFAD'dan kentteki yağışla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bursa, Mudanya. Su baskını yaşanan 260 konuta AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT’tan toplam 33 personelle müdahale edilmiştir. Bursa Afad’dan 20 personel teyakkuz halinde bekletilmektedir. Olayda can kaybı yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un yanı sıra birçok il için yağış uyarısında bulunmuştu.

İşte sağanak yağışın etkili olduğu Bursa ve İstanbul'dan dikkat çeken kareler;

(DHA-İHA)

