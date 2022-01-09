Son dakika haberi: Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan çirkin saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık skandal video hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili bir müfettiş görevlendirilirken Atatürk'e hakaret eden liseliler sosyal medyada büyük tepki çekti. Kabataş Lisesi'nde okuyan bir öğrenci Atatürk'ün posterini delici aletlerle delik deşik ederek çirkin sözler söyledi.

SON DAKİKA: ATATÜRK POSTERİNE ÇİRKİN SALDIRI! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mustafa Kemal Atatürk posterine saldırıda bulunan lise öğrencileri hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, medyaya yansıyan çirkin olay sonrasında ivedilikle harekete geçildiğini duyurdu.

İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

"Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir."



