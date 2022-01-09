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Son dakika haberi: Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

09.01.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde üç öğrencinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine karşı yaptığı çirkin saldırı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medyada infial uyandıran skandal video sonrası harekete geçildi. Çirkin videoda bir lise öğrencisinin 'Zaten çocuğu da yok valla acımam' dediği duyuluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan çirkin saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık skandal video hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili bir müfettiş görevlendirilirken Atatürk'e hakaret eden liseliler sosyal medyada büyük tepki çekti. Kabataş Lisesi'nde okuyan bir öğrenci Atatürk'ün posterini delici aletlerle delik deşik ederek çirkin sözler söyledi.

SON DAKİKA: ATATÜRK POSTERİNE ÇİRKİN SALDIRI! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mustafa Kemal Atatürk posterine saldırıda bulunan lise öğrencileri hakkında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, medyaya yansıyan çirkin olay sonrasında ivedilikle harekete geçildiğini duyurdu.

İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

"Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir."


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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Mustafa Kemal Atatürk
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