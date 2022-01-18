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Son dakika haberi: Kayseri gece yarısı 4.9'luk depremle sallandı! AFAD'tan ilk açıklama geldi (Konya, Sivas son depremler listesi)

18.01.2022 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaşanan depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kayseri, Konya, Sivas ve çevresinde hissedilen depremin merkez üssünün Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi olduğu belirtildi. 02:28'de gerçekleşen depremin büyüklüğüyle ilgili AFAD da Kandilli Rasathanesi de 4.9 açıklamasını yaptı. Akdeniz ve Ege'deki depremlerin ardından İç Anadolu Bölgesi de depremle sallandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. AFAD son yaptığı açıklamada saha çalışmalarının devam ettiğini ve ilk bilgilere göre olumsuz herhangi bir ihbarın olmadığını duyurdu. Deprem ayrıca Sivas ve Konya gibi çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

SON DAKİKA: DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA "SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE"

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Depremin meydana geldiği yer;

AFD

KAYSERİ'DE ÇOK SAYIDA ARTÇI DEPREM

AFAD’dan alınan bilgi göre, ana depremin olduğu saatten 05.23’e kadar ilçede 21 artçı sarsıntı meydana geldi.

"DEPREMİ ÇOK KÖTÜ HİSSETTİK"

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan’a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, “Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik” dedi.

EVLERDE HASAR VAR

Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi. Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu.

Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, "Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ BİR HABER YOK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Kayseri'den ilk görüntüler;

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kayseri
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