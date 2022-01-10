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  4. Son dakika haberi! Küçük çocukların oyunu feci bitti! 12 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

Son dakika haberi! Küçük çocukların oyunu feci bitti! 12 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

10.01.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Gaziantep'te, av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuğun kazaen vurduğu 5 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, olayın bazı kesimlerce köpek saldırısı olarak lanse edildiğini belirterek "Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Küçük çocukların oyunu feci bitti! 12 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini öldürdü

Son dakika haberi! Merkez Şahinbey ilçesindeki İbni Sina Mahallesinde bir çocuk, evdeki av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşi Medine Y. yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

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VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, olayın bazı kesimlerce köpek saldırısı olarak lanse edildiğini belirterek, "Gaziantep’te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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Gaziantep
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