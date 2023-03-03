Son dakika haberi: Meral Akşener olağanüstü toplantıya sloganlar eşliğinde gelmişti çıkışta tek kelimelik açıklama yaptı

Son dakika: 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını belirlemesi beklenen bu akşamki toplantı sonrası siyaset gündemi bir anda hareketlendi. Kulislerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin cumhurbaşkanı adayı olarak masaya geldiği ancak İYİ Parti'nin; Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı iddia edildi.

AKŞENER, KURMAYLARINI TOPLADI

İYİ Parti cephesinden peş peşe açıklamalar gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki genel merkezde kurmaylarını olağanüstü topladı. Akşener'in söz konusu toplantıda 6'lı masada konuşulanlara dair bilgilendirmede bulunacağı belirtildi.

Akşener'in genel merkeze geldiği sırada ise dikkat çeken anlar yaşandı.

SLOGANLARLA KARŞILADI: "MİLLETİN UMUDU MERAL AKŞENER"

Bir grup partili Akşener'i sloganlarla karşıladı. Atılan "Milletin umudu Meral Akşener" sloganı dikkat çekti.

"BİZ DAHA KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINA TAMAM DEMEDİK"

CNN Türk ekranlarında İYİ Parti kurmaylarının basın mensuplarıyla konuşmalarını paylaşan Gazeteci Hande Fırat; 'Biz daha Kemal Bey'in adaylığına tamam demedik. Sayın Akşener bize danışıp karar vereceğini söylemişti. Şimdi istişare yapacağız' sohbetinin yaşandığını belirtti.

81 İL BAŞKANI ANKARA'DA BİR ARAYA GELİYOR

Öte yandan İYİ Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, İYİ Partili 81 il başkanı yarın Ankara'da bir araya geliyor.

"GENEL BAŞKANIMIZ BİZİ BİLGİLENDİRECEK"

Toplantı öncesi Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Millet İttifakı liderlerinin toplantısından sonra Akşener'in kendilerini toplantıya çağırdığını belirten Tatlıoğlu, "Sayın Genel Başkanımız toplantıyla ilgili bizi bilgilendirecek. Biz de kanaatlerimizi paylaşacağız. İYİ Parti mekanizmalarında karar süreçleri, partinin kurullarıyla alınıyor. Hep böyle oldu, hep iyi sonuçlar çıktı. Ortak bir karar aldık, kolektif bir karar aldık. Milletin ve Türkiye'nin menfaatlerine, yarınına ve bugününe yönelik. Yine öyle olacaktır." diye konuştu.

"İSİM KONUŞMADIK"

"İsim konusunda bir uzlaşı var mı?" sorusunu, Tatlıoğlu, "İsmi konuşmadık. Henüz bir şey konuşmadık." şeklinde yanıtladı.

"Genel Başkandan size bu yönde bir şey geldi mi?" sorusu üzerine Tatlıoğlu, "Şu an itibarıyla hiçbir bilgi yok. Sayın Genel Başkan bu paylaşımı yapacak. Türkiye için ne iyiyse, Türkiye'nin bu tek adam sisteminden çıkışı için ne uygunsa onu yapacağız." dedi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın, sosyal medyada yer alan açıklamasının anımsatılması üzerine, bunların kişisel tavırlar olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, "Biz bir kolektif karar almaya geldik. Genelde İYİ Parti olarak kolektif karar alırız. Bütün konularda Başkanlık Divanımız, milletvekillerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, yarın il başkanlarımız, cumartesi günü geçmiş dönem il başkanlarımız ve yine milletvekillerimizin hepsiyle beraber toplanıp bir karar vereceğiz. Milletimiz için çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"CUMARTESİ GÜNÜ TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ"

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir mutabakat, bir uzlaşı olmuş mudur?" sorusuna ise Tatlıoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanımızın ve İYİ Parti'nin bu konuda başından beri söyledikleri bellidir. Biz ilkeli siyaset yapıyoruz, Sayın Genel Başkanımız da öyle. Türkiye'de ilkeli siyaset yapılır, yapılsın da arzu ediyoruz. Şimdi ne olduğu konusunda bilgileneceğiz. O konuda arkadaşlarımız kanaatlerini belirtecek. Cumartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü birçok arkadaşımız deprem bölgesinde. Onlar da gelecekler, cumartesi günü daha geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Türkiye iyi olacak."

"HERHANGİ BİR YORUM YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL"

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin beş partinin anlaştığı" yönündeki ifadelerin hatırlatılması üzerine, Tatlıoğlu, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmam mümkün değil, çünkü bilgilenmedik. Biz, yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız." sözlerini sarf etti.

TOPLANTI SONA ERDİ! İLK AÇIKLAMA

Saat 22.30'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde başlayan toplantı sona erdi. İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Genel Başkanımız sayın Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından gerekli açıklamayı yapacak." dedi.

AKŞENER TEK KELİME ETTİ: TÜRKİYE İYİ OLACAK

Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi.

Akşener'in saat 14.00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.



