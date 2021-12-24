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Son dakika haberi... Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artışa geçiyor (24 Aralık Cuma hava durumu)

24.12.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Meteoroloji, 24 Aralık Cuma günü için hava durumu tahminini yaptı. Buna göre Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerin karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ayrıca hafta başından itibaren düşmeye başlayan sıcaklıkların, bugünle birlikte artışa geçeceği, hafta sonu ise mevsim normalleri üzerine çıkacağı ifade edildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberi... Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artışa geçiyor (24 Aralık Cuma hava durumu)

Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIKLARI

Hafta başında Meteorolojiden yapılan açıklamada, sıcaklıkların düşeceği ve mevsim normallerinin 10 derece kadar altında seyredeceği belirtilmişti. Soğuk havanın bugünden itibaren biteceği beklenirken, hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların artacağı ve mevsim normallerine çıkacağı ifade edildi.

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RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Az bulutlu

HATAY °C, 9°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 6°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

Parçalı bulutlu

KARS °C, -7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Batman ve Siirt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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