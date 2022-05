Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu kararı hakkında çarpıcı sözler! Kılıçdaroğlu'na seslendi

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirmek üzere kürsüye çıktı. Bahçeli enflasyon ve Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarının ardından Millet İttifakı'na sert tepki gösterdi. "Zillet ittifakı bozmaktan, yıkmaktan, yozlaşmaktan başka bugüne kadar ne yapmış, ne söylemiş, neyi önermiştir?" diyen Bahçeli, "Ne talihsizliktir ki Türkiye'de hakim muhalefet zihniyetinin dünyada eşi benzeri yoktur. Bugün muhalefet ziyandadır, zillettedir" sözlerini kullandı.

"ENFLASYON CANAVARININ BAŞI MUTLAKA EZİLECEK"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

Her atılıma, her yatırıma, her milli kazanıma leke sürmek için fırsat kollayanların bize göre basiretleri kapanmış, vicdanları katılaşmıştır. Türkiye hak ettiği seviyelere, layık olduğu gelişmişlik mertebelerine aşama aşama ulaşmaktadır.

Ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme yolunda atılan sağlam ve sağduyulu adımlar umutlarımızı kamçılamaktadır. İnanıyorum ki pazarda, markette ve diğer alanlarda insanımızın refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen fiyat artışlarının da önüne geçilecek, enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir.

"MUHALEFET ZİYANDADIR"

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü tarihi bir güne, muazzam bir yatırımın açılışına şahit olduk. Rize-Artvin Havalimanı ulaştırma alanında önemli bir boşluğu doldurmakla kalmayacak, uzakları yakın ederek takviye edecektir.

Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı, bir vasfı olmalıdır. Milletimizin haklı gururunu paylaşmaktan korkup saklananlar siyasetin değil, siyasetsizliğin ve sevimsizliğin tarafıdır. Türkiye'ye ve Türk milletine dev eserler kazandırmanın neresi yanlıştır?

Zillet ittifakı bozmaktan, yıkmaktan, yozlaşmaktan başka bugüne kadar ne yapmış, ne söylemiş, neyi önermiştir? Yol yapılır, telaşa kapılıp sözde çetelerden bahsederler. Havalimanı yapılır, karalamak için bin yalana bin yalan eklerler. Ne talihsizliktir ki Türkiye'de hakim muhalefet zihniyetinin dünyada eşi benzeri yoktur. Bugün muhalefet ziyandadır, zillettedir.

Muhalefet partilerinden birinin başkanı çıkmış, "Seçime bir yıl kaldı, ondan sonra her şey cümbür cemaat" diye konuşmuş. Bunlar ev değiştirirler, parti değiştirirler, bunun dışında Türk milleti bir şeyin değişmesine izin vermeyecektir. Çarpık bir zihniyetin iktidar ruhsatını alması zaten mümkün değildir.

"CHP İSTANBUL İL BAŞKANI İÇİN SİYASET YOLU KAPANMIŞTIR"

Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu milletvekilleriyle İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a doğru bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk fakat bunu göze alamadığını görmüş olduk. CHP'nin İstanbul İl Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alelen aşağılayarak suç işlemiştir. Cumhurbaşkanımıza ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibarıyla zanlının hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir: Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza, 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek cesareti göster.

CHP İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Siyaset suçun ve suçlunun himaye edileceği alan olamaz.