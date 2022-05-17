HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu kararı hakkında çarpıcı sözler! Kılıçdaroğlu'na seslendi

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu kararı hakkında çarpıcı sözler! Kılıçdaroğlu'na seslendi

17.05.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor. Muhalefete sert tepkilerini dile getiren Bahçeli, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onaması kararını değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan partisinin milletvekillerine çağrısıyla İstanbul'da toplanmalarını "şov sahnesi" olarak nitelendirdi. Bahçeli ayrıca Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Türk devletine seri katil iftirasının yanında mı" dedi.

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu kararı hakkında çarpıcı sözler! Kılıçdaroğlu'na seslendi

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirmek üzere kürsüye çıktı. Bahçeli enflasyon ve Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarının ardından Millet İttifakı'na sert tepki gösterdi. "Zillet ittifakı bozmaktan, yıkmaktan, yozlaşmaktan başka bugüne kadar ne yapmış, ne söylemiş, neyi önermiştir?" diyen Bahçeli, "Ne talihsizliktir ki Türkiye'de hakim muhalefet zihniyetinin dünyada eşi benzeri yoktur. Bugün muhalefet ziyandadır, zillettedir" sözlerini kullandı.

"ENFLASYON CANAVARININ BAŞI MUTLAKA EZİLECEK"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

Her atılıma, her yatırıma, her milli kazanıma leke sürmek için fırsat kollayanların bize göre basiretleri kapanmış, vicdanları katılaşmıştır. Türkiye hak ettiği seviyelere, layık olduğu gelişmişlik mertebelerine aşama aşama ulaşmaktadır.

Ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme yolunda atılan sağlam ve sağduyulu adımlar umutlarımızı kamçılamaktadır. İnanıyorum ki pazarda, markette ve diğer alanlarda insanımızın refahını ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen fiyat artışlarının da önüne geçilecek, enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir.

"MUHALEFET ZİYANDADIR"

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü tarihi bir güne, muazzam bir yatırımın açılışına şahit olduk. Rize-Artvin Havalimanı ulaştırma alanında önemli bir boşluğu doldurmakla kalmayacak, uzakları yakın ederek takviye edecektir.

Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı, bir vasfı olmalıdır. Milletimizin haklı gururunu paylaşmaktan korkup saklananlar siyasetin değil, siyasetsizliğin ve sevimsizliğin tarafıdır. Türkiye'ye ve Türk milletine dev eserler kazandırmanın neresi yanlıştır?

Zillet ittifakı bozmaktan, yıkmaktan, yozlaşmaktan başka bugüne kadar ne yapmış, ne söylemiş, neyi önermiştir? Yol yapılır, telaşa kapılıp sözde çetelerden bahsederler. Havalimanı yapılır, karalamak için bin yalana bin yalan eklerler. Ne talihsizliktir ki Türkiye'de hakim muhalefet zihniyetinin dünyada eşi benzeri yoktur. Bugün muhalefet ziyandadır, zillettedir.

Muhalefet partilerinden birinin başkanı çıkmış, "Seçime bir yıl kaldı, ondan sonra her şey cümbür cemaat" diye konuşmuş. Bunlar ev değiştirirler, parti değiştirirler, bunun dışında Türk milleti bir şeyin değişmesine izin vermeyecektir. Çarpık bir zihniyetin iktidar ruhsatını alması zaten mümkün değildir.

"CHP İSTANBUL İL BAŞKANI İÇİN SİYASET YOLU KAPANMIŞTIR"

Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu milletvekilleriyle İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a doğru bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk fakat bunu göze alamadığını görmüş olduk. CHP'nin İstanbul İl Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alelen aşağılayarak suç işlemiştir. Cumhurbaşkanımıza ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibarıyla zanlının hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir: Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza, 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek cesareti göster.

CHP İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Siyaset suçun ve suçlunun himaye edileceği alan olamaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyaretiErdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti
Eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı, dehşet anları ortaya çıktıEşi ve kardeşine kurşun yağdırdı, dehşet anları ortaya çıktı
Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif! 'Kurtulmak için...'

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif! 'Kurtulmak için...'

Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

İlginizi Çekebilir

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

Mücadele etmekle kavga etmek arasındaki sınırı kaçırmayın

Mücadele etmekle kavga etmek arasındaki sınırı kaçırmayın

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.