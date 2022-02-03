Son dakika haberi: Molnupiravir ilacıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca tarih verdi: Kullanıma başlıyor

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele sürecini önemli ölçüde etkileyecek bir açıklama yaptı ve Molnupiravir ilacının haftaya kullanıma başlanacağını söyledi.

Bakan Koca açıklamasında, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz. İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak. Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda." dedi.

