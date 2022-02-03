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  4. Son dakika haberi: Molnupiravir ilacıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca tarih verdi: Kullanıma başlıyor

Son dakika haberi: Molnupiravir ilacıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca tarih verdi: Kullanıma başlıyor

03.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre koronavirüse karşı geliştirilen ilaç Molnupiravir'in Türkiye'de kullanımıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ilacın gelecek hafta kullanıma gireceğini belirtti.

Son dakika haberi: Molnupiravir ilacıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca tarih verdi: Kullanıma başlıyor

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele sürecini önemli ölçüde etkileyecek bir açıklama yaptı ve Molnupiravir ilacının haftaya kullanıma başlanacağını söyledi.

Bakan Koca açıklamasında, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz. İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak. Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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