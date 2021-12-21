Son Dakika Haberi: Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı gazeteciden yeni açıklama: Annem görünce fenalaştı

Son Dakika: Muharrem Sarıkaya'nın kameraman Ahmet Demir'e kameralar önünde azarlayarak tokat atması olay yarattı. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyürken çeşitli basın kuruluşları da ayağa kalktı. Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Sarıkaya’yı “gazeteci” olarak tanımadıklarını belirttikleri bir yazılı basın açıklaması yaptı. Gelen tepkilerin ardından Sarıkaya, özür dileyip HaberTürk'teki görevinden istifa etti. Yaşanan olayın şokunu henüz atlatamadığını belirten kameraman Ahmet Demir, yayın sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le ilgili yaşanan diyaloğu ilk kez anlattı.

"TOKAT DARBESİ İLE SARSILDIM"

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Türkiye’nin konuştuğu olayı İHA bünyesinde 4 yıldır muhabirlik yapan 24 yaşındaki Ahmet Demir, şöyle anlattı: Biz bir gün öncesinden bütün teknik hazırlıkları yaptık. Muharrem Sarıkaya yayın öncesi bizim hazırladığımız cihaz yerine Habertürk rejisi ile şahsi cep telefonundan bağlanmak istedi. Bir süre sonra da cep telefonundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle merkezle bağlantı problemi yaşamaya başladı. Ben yayın devam etsin diye yeniden kendi cihazımızı vermeye çalışıyordum. Bir anda nereden geldiğini anlamadığım tokat darbesi ile sarsıldım. Olayın ‘yayın stresi’ ile filan ilgisi yok. Sol kolu ile itse vesaire bir noktaya kadar anlarım. Sarıkaya sağ eli ile bana tokat attı. Ben hiçbir hatamız, kusurumuz olmamasına rağmen sadece yardım etmeye çalışıyordum.

"BAŞIMI SAATLERCE KALDIRAMADIM"

Aldığı darbe ile sendelediğini, başını önüne eğerek kamera arkasına geçip yayına devam ettiğini belirten Demir, “Başımı saatlerce kaldıramadım. O anı hiç unutmayacağım. Fiziki olanın dışında ruhen yıkıldım. Eve gittim hiç kimse ile konuşamadım. Olayın üzerinden 4 gün geçti ve halen yemek yiyemiyorum. Bu sürede yalnızca 3 saat uyuyabildim” diye konuştu.

"'RENCİDE ETME' DİYEREK TELEFONU KAPATTIM"

Muharrem Sarıkaya’nın yayından sonra apar topar olay yerinden ayrıldığını ve 1 saat sonra kendisini arayıp lakayt bir biçimde ‘gel konuşalım’ dediğini aktaran Demir, “Ben de ‘yaşınıza hürmeten ve çalıştığım kurum zarar görmesin diye size sizin tarzınızla karşılık vermedim. Ama beni arama ve daha fazla rencide etme’ diyerek telefonu kapattım” dedi.

FATMA ŞAHİN AZARLAMIŞ

Bu arada Muharrem Sarıkaya’nın saldırısına gerekli tepkiyi vermediği gerekçesi ile ilgili eleştirilen Fatma Şahin’in yayın sonrası ekibi azarladığını aktaran İHA muhabiri Ahmet Demir, “Fatma Hanım bizi Belediye çalışanı sanarak ‘neden işinizi doğru yapmıyorsunuz. Böyle bir duruma düşürdünüz’ gibi ifadeler kullandı. Daha sonra Bölge Müdürümüz Orhan Akın olayı anlattı ve hatanın tamamının Sarıkaya kaynaklı olduğunu izah etti. Fatma Hanım bu izahtan sonra özür diledi” dedi.

ANNEM GÖRÜNCE FENALAŞTI

Her şeyin yaşanıp bittiğini ve bu şoku atlatacağını vurgulayan Ahmet Demir, “Ancak en küçük bir stres anında şekeri yükselen yaşlı annem yediğim tokadı gördüğünde fenalaştı. Bu duruma her şeyden daha çok üzüldüm. Zaten onun duymasını istemediğim için sineye çekmiştim” dedi. Muharrem Sarıkaya hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Demir, “Dava sonucu ne olur bilemiyorum ancak onu hayatım boyunca hiçbir biçimde affetmeyeceğim” diye konuştu.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 7 yıldır görev yapan Basın Müdürü Hüseyin Akay’ın görevine yaşanan skandala bağlı olarak son verildiği iddia edildi. Daha önce çiğ köfte yoğurduğu görüntüler ve ziyaret ettiği bir ilkokulda maske takan çocuklara rağmen kendisi ve ekibinin maskesiz oluşu nedeniyle Şahin ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fatma Şahin son 10 gün içerisinde 3 ayrı skandal olay nedeniyle Türkiye gündemine gelmiş olmasının faturasını Basın Müdürü’ne keserek tepkileri hafifletmeye çalıştı.

