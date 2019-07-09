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Son dakika haberi... Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 08:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı gibi çok sayıda subayın olduğu 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan ajanslar Kocaeli ve İzmir ve Ankara'dan da operasyon haberleri geçti. Kocaeli merkezli 7 ilde 17 şüpheli, İzmir'de 35 şüpheli ve Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin, TSK içerisine sızdırdığı ve birebir veya ikili/üçlü gruplar halinde örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen sivil unsura bağlılık yoluyla, birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği mensuplarına terör örgütü lideri Fetullah Gülen ve örgütün sözde TSK sorumlusu "Namık" kod adlı Adil Öksüz tarafından aşağıya doğru silsile yoluyla bir kısım hücrelere talimat verilmesi ve örgüt mensubu asker şahısların fiilen katılması yoluyla gerçekleştirildiği anlatıldı.

FETÖ'nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim metotlarından biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel tarza uygun şekilde irtibat sağlanan ve darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen 2 bin 287 asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş, bu şüphelilerden bin 980'i yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 515'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakılmış (sabit hat örgütsel irtibatını kabul eden ancak faydasız ve eksik bilgiler veren şüpheliler bu sayıya dahil olmayıp bu tür şüpheliler tutuklama istemiyle sevk edilmiştir), 222'si tutuklama istemiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimlikleri önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunmaları/delil durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bin 233'ü ise tutuklanmıştır."

Açıklamada, aynı yöntemle örgütsel iletişim modeline uygun şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen, mensup olunan kuvvete göre tasnif edildiğinde; 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 176 askeri personel şüpheli hakkında eş zamanlı olarak uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam edildiği belirtildi.

KOCAELİ MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile 8 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İZMİR'DE 20'Sİ MUVAZZAF 35 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 5'si eski asker ile bu kişilerle irtibatlı 10 sivil şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Muğla, Amasya, Kocaeli, Adana, Batman, Çanakkale, Malatya, Diyarbakır, Konya, Kırşehir, Mersin, Manisa, Tekirdağ ve Denizli'de başlatılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 2 üsteğmen, 2 teğmen, 16 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 yarbay ile 1 astsubay, açığa alınan 2 üsteğmen ve istifa eden 1 pilot yüzbaşı buluyor.

ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 10 sivil zanlılın ise askerlerle irtibatlı oldukları belirtildi.

HAVA KUVVETLERİN'DE GÖREVLİ 23 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu pislik yapıyı biraz zor bitirirsiniz çünkü yıllarca bu ülkenin damarlarına sizler yerleştiriniz önce sizden başlayın Bülent Arınç gibi mesela
emniyette meb de tbmm de hatta hükümette ve bakanlıklarda hiç suçlu yokmuş çok şükür
hain FETÖ örgütüne maddi parasal destek örgüt üyesi işadamları nedense hiç yakalanmıyor kollukla iş bitmezki FETÖ örgütünü ayakta tutan işadamları varki borsası var ÜÇ VİLAYETİMİZDE .GAZİANTEP.DENİZLİ.KAYSERİ.örgütlenmiş kendilerinden olmayan kişilerle ticaret yapmayan hainler bu üç vilayette 81 vilayette hainler günbe gün yakalanıyor bu üç il EN ÇOK FETÖNÜN BULUNDUĞU HATTA KALESİ denilebinecek yer yok hain FETÖCÜ.polis subay hakim savcı amenna parasal destek örgüte bunlara niye dokunulmuyor işadamı kılığına girmiş ÜNÜFORMALI TERÖRÜSTTEN FARKI YOK BUNLARIN ARTI 1 MİLYON ZAMAN gazetesi abonel
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