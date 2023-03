Son dakika haberi: Önce deprem şimdi de sel! Konteyner sele kapıldı! Acı haberler peş peşe geldi: Can kaybı 5'e yükseldi

Son dakika haberi: Şanlıurfa ve Adıyaman'da sağanak felaketi yaşandı. Caddeler göle döndü sel suları onlarca aracı yollarda sürükledi. Depremin ardından bölgede bu kez de sel felaketi can aldı. Adıyaman Valisi bir konteynerin sel sularına kapıldığını 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

ACI HABERİ ADIYAMAN VALİSİ DUYURDU

Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle dere taştı.

Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.

Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA'DA DA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise HaberTürk'te şu açıklamayı yaptı:

"Dün den beri teyakkuzdayız. Okullarımızı tatil ettik. Dünden beri Şanlıurfa yoğun bir yağış aldı. Şu an ekipler sahada. Bodrum kat, birinci katlar dere yataklarına yakın olan yerler su altında kaldı. Şu an 4 can kaybı var. Çevre illerden de yoğun destek geliyor. Olağanüstü bir durum söz konusu."

BELEDİYE BAŞKANI: SON YILLARIN EN FAZLA YAĞIŞINI ALIYORUZ, BİREYSEL ÇADIR YERLERİNDE CİDDİ SIKINTILAR VAR

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da HaberTürk canlı yayınına bağlanarak bölgeden şunları aktardı:

"Son yılların en fazla yağışını alıyoruz. Merkezde metrekareye 100 kilogramlık yağış. Maalesef bize gelen bilgi Tut ilçemizde 1 vefatımız var, 3 tane de kayıp bilgisi geldi. Merkezde can kaybımız yok. Ama çadırlarda sıkıntı olan yerleri tahliye ediyoruz. Merkezde ciddi can kaybı olmamasının belki de en önemli nedeni geçen yıl faaliyete geçirdiğimiz kuşaklama kanalı. Aşırı yağış olunca bireysel çadır yerlerinde ciddi sıkıntılar var."

ACİL SERVİSİ SU BASTI, HASTALAR ÜST KATLARA TAŞINDI

Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

GÖLE DÖNEN YOLDA ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı evleri su bastı, göle dönen yolda araçlar sürüklenirken görüntüleri çekenler ‘yarabbi sen merhamet et’ sözleri ile yardım istedi.

BİR KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

Şanlıurfa’da sel sularına kapılarak kanalda sürüklenen bir kişi kurtarılırken sel suları nedeniyle mahsur kalan bir sürücü de aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yaşanan facia anbean kameralara yansıdı.

DALGIÇLAR KAYIP 7 KİŞİYİ ARIYOR: ARALARINDA İTFAİYE ERLERİ DE VAR

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Abide Kavşağı’nda sel sularına kapılan bir araçta bulunan ve sel sularıyla sürüklenen, aralarında 2 itfaiye erinin de bulunduğu 7 kişiyi bulmak için polis su altı ekipleri, bölgeye yönlendirildi.İHA'da yer alan habere göre; sabahın ilk ışıkları ile bölgeye sevk edilen dalgıçlar suda arama çalışması başlattı. Sularla birlikte sürüklenen çamur nedeniyle ekipler, kısa bir aramanın ardından çalışmalar ara verdi. Suların çekilmesinin ardından sular içinde kalan araç ve içerisinde bulunan 7 kişiyi bölgede arama çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" denildi.

ŞANLIURFA VALİSİ AYHAN, KENTTE ETKİLİ OLAN SAĞANAKLA İLGİLİ KONUŞTU

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımının su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur." dedi.

Kentte etkili olan yağış sonrası sahada incelemelerde bulunan Vali Ayhan, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Vali Ayhan, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yaş miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Ama şu anda gece on iki sahadaki çalışmalarımızı yaptık, sahayı gezdik. Tüm kurumlarımızla büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, karayolları, DSİ ve ilgili tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma şu an kriz merkezinde sahadayı takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz." dedi.

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Vali Ayhan, eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini söyledi.

Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci. İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız belasız gidereceğimi söyleyebilirim. Tabii bu yağmur rahmettir. Bu rahmetin de bu tür zahmetli taraflarda olabilmekte. İnşallah zahmetli tarafın da en az sıkıntıyla hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, dikkatli olsunlar, araç trafiği çok yoğun olmasın diye yarın okullarımızı da tatil ettik." ifadelerini kullandı.

"25 HASTANIN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DİĞER HASTANELERE NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Vali Ayhan, devletin bütün kurumlarının teyakkuzda olduğunu, şu ana kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ŞUSKİ) binin üzerinde ihbar geldiğini ve bunun 300'ünün giderildiğini geriye kalanların da sabaha kadar tamamlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de şiddetli yağışlardan etkilendiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Eyyübiye Eğitim Araştırma Hastanemiz özellikle yoğun bakım servisi su altında kaldı. Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur."

Vali Ayhan, bir kişinin su baskını nedeniyle olumsuz etkilendiğini hastanede tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.