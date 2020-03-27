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  4. Son dakika haberi... Rize'de bir belde ile 4 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberi... Rize'de bir belde ile 4 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 15:01 | Son Güncelleme

Rize merkeze bağlı Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alındı.

Son dakika haberi... Rize'de bir belde ile 4 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

(Kaynak: İHA)

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