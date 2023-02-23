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Son dakika haberi: Seçim ne zaman olacak? Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra sokağa bile çıkamaz'

23.02.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Seçim tarihiyle ilgili tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını verdiği iddia edildi. Söz konuyu geliştirmeyi tarih vererek duyuran gazeteci Hande Fırat, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de kulis bilgisini paylaştı. Fırat, CHP'li üst düzey bir yetkilinin kendisine "Adayımız zaten sızdı" diyerek aday olacak ismi söylediğini aktardı. CHP'li ismin Fırat'a söylediği "Bu saatten sonra sokağa bile çıkamaz" ifadeleri ise dikkat çekti

Son dakika haberi: Seçim ne zaman olacak? Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra sokağa bile çıkamaz'

Son dakika haberi... Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk ekranlarında hem millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı hem de seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı. Hande Fırat, üst düzey bir CHP'li yönetici ile konuştuğunu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda net olduklarını belirtti. Hande Fırat ayrıca seçim tarihiyle ilgili de son bilgiyi paylaştı. İşte tüm detaylar...

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından açılan yaraları 85 milyon tek yürek olup sarmaya çalışırken, yaklaşan seçimler de gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Bülent Arınç tarafından ortaya atılan 'seçimler ertelensin' önerisi kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Muhafelet söz konusu öneriye kapıları kapatırken, kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçimi ertelemek istemediği bilgileri yansıdı.

'ERDOĞAN KARARINI VERDİ' İDDİASI

Gazeteci Hande Fırat, seçim takvimine ilişkin edindiği kulis bilgilerini aktarırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle ilgili bir endişesi olmadığını ve hatta seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

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Çok konuşulacak 'seçim' mesajı! "Ayet-i kerime mi var?" Çok konuşulacak 'seçim' mesajı! "Ayet-i kerime mi var?"

CNN Türk ekranlarında katıldığı programda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayıyla ilgili de çok önemli detaylar paylaşan Fırat, şu ifadelere yer verdi;

"ADAYIMIZ ZATEN SIZDI! BU SAATTEN SONRA İTİRAZ EDEN..."

"CHP'li üst düzey bir yetkili bana dedi ki: 'Hande, zaten adayımız sızdı!' Nasıl sızdı dedim. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Meral Akşener'in buna itiraz etmesi durumunda ne olacağını sorunca da o yetkili isim 'Bizim kimseyi ikna etmek gibi gir derdimiz yok. Bu saatten sonra buna itiraz eden masayı dağıtan sokağa çıkamaz' dedi."

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6'lı masa seçim tarihi

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