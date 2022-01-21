Son dakika haberi: Soğuk ve kar yağışlı hava geliyor, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Son dakika gelen hava durumu tahminlerine göre cuma gecesinden itibaren Marmara bölgesi kar yağışıyla karşı karşıya kalacak. ‘Kar örtüsü İstanbul'u felç edebilir’ diyen Prof. Dr. Orhan Şen önemli uyarılarda bulundu. Akşam saatlerinde İstanbul’da Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de özellikle kar yağışının etkili olması beklenirken ardından yağışın kent genelinde etkisini göstereceği öğrenildi.

'İZMİR’E BİLE KAR YAĞABİLİR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, açıklamasında kar yağışının cuma akşamından itibaren Marmara bölgesi başta olmak üzere iç Ege’de de etkili olmasının beklendiğini belirtti. Prof. Dr. Orhan Şen, "Beklenen sistem cuma akşamı Marmara bölgesinden giriş yapacak. İlk etapta Trakya ve İstanbul’da karla karışık bir yağış bekleniyor. Kar yağışının cumartesi gecesi başlayıp salı gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Şen, kar yağışının geniş bir alanda etkili olacağının altını çizdi. Prof. Dr. Şen, “Bu kar yağışı Marmara başta olmak üzere batı bölgelerde ve Anadolu’nun bazı kesimlerinde etkisini gösterecek. Pazartesi günü İzmir’e bile kar yağma ihtimali var. Yine Muğla ve Aydın’ın iç kesimleri de kar alabilir” dedi.

'4-5 SANTİMLİK KAR ÖRTÜSÜ BİLE FELÇ EDEBİLİR'

Kar yağışının etkili olacağı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Orhan Şen, “Kar beklediğimiz bölgelerde önemli ulaşım yolları bulunuyor. İzmir-İstanbul yolu biliyorsunuz Balıkesir-Bursa bölgesinden geçiyor. Bunun dışında Ankara-İstanbul yolu var. Buralarda yaşanacak olası aksaklıklara karşı önlem alınması gerekiyor” yorumunda bulundu.

İstanbul içinde de kar örtüsü oluşacağının altını çizen Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da öyle çok etkili bir yağış beklenmiyor ama 4-5 santimlik bir kar örtüsü oluşacağı tahmin ediliyor. Yani 'Yüzyılın karı geliyor, metrelerce kar yağacak' gibi bir durum yok. Ancak şehrin nüfusu ve günlük hareketlilik göz önüne alındığında 4-5 santimlik bir örtü bile İstanbul’u felç edebilecek bir potansiyele sahip. Bu konuda İBB’nin de önlemler alması kaçınılmaz bir durum" detaylarını paylaştı.

İSTANBUL’DA KAR BU İLÇELERDEN BAŞLAYACAK!

A Haber muhabiri canlı yayında İstanbul’daki hava durumu ile ilgili son dakika bilgilerini şu şekilde aktardı:

Kuzey eksenli hava hareketi yurdu etkilemeye devam ediyor. Sıcaklıklar da ciddi oranda düşüş gösteriyor. An itibari ile İstanbul genelinde 4 ila 6 derece fakat öğleden sonra karla karışık yağmur etkili olacak ardından da kar yağışı etkili olacak. Böyle olunca da sıcaklıkların eksi 2 ila 4 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. An itibari ile İstanbul’da yağış yok. Gece boyunca geçiş yağmurları oldu. Karla karışık yağmur sabaha karşı etkili olmuştu.

Öğleden sonra ise İstanbul’da esas beklenen kar etkili olacak. Yaklaşık 4 gün etkili olması beklenirken 10-12 santimlik beyaz örtünün olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde İstanbul’da Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de özellikle kar yağışının etkili olması bekleniyor. Ardından da kent genelinde yağışın etkili olması bekleniyor.

TÜM YURTTA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara, iç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı kar yağışlı; İstanbul, kıyı Ege ve Batı Akdeniz sağanak yağışlı olması bekleniyor. Trakya'da sıcaklıklar 3 ila 6 derece düşerken, diğer bölgelerde 2 ila 5 derece artacak. Yağışların İzmir, Muğla, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan İç Ege, orta Karadeniz'de kuvvetli lodos bekleniyor. İç ve doğu bölgeleri içinse buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Trakya kesiminde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 - 70 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 - 70 km / sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C



Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu



