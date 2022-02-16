Son dakika haberi: Son seçim anketinde Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na büyük şok! Oy oranları...

Son dönemde siyaset kulisleri oldukça hareketli... Seçim anketi oy oranlarıyla ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Son anketlerde CHP'nin AK Parti'nin önünde olduğu konusunda bazı bilgiler vardı, OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, elindeki son seçim anketini paylaştı. Ankette MHP sürprizi...

Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın moderetörlüğünü yaptığı TV100'de yayınlanan programa konuk olan OPTİMAR Araştırm Şirketi Başkanı Hilmi Taşdemir, ellerindeki son seçim anketini paylaştı. 'Hafta sonu saha çalışmalarımızın analizini yeni bitirdik' diyen Hilmi Taşdemir, AK Parti'nin CHP'nin önünde olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: SON SEÇİM ANKETİNDE MHP SÜRPRİZİ!

Daha önceki seçim anketlerinde İYİ Parti ile MHP'nin oyları arasında ciddi bir fark söz konusuydu. OPTİMAR'ın anketine göre İYİ Parti 10.9, MHP ise 10.2 oranında oy aldı. HDP ise, MHP'nin gerisinde kalarak 9.7 oy aldı.

AK PARTİ, CHP'NİN ÖNÜNDE

OPTİMAR'ın hafta sonu sahada yaptığı seçim anketine göre AK Parti'nin oyu yüzde 36.5 bandında. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile eski vekil Metin Külünk arasında bir oy oranı tartışması olmuştu. CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.7'de kaldı.

AHMET DAVUTOĞLU'NA BÜYÜK ŞOK!

DEVA yüzde 1.3 oy alırken, Türkiye Değişim Partisi yüzde 1.1, Memleket Partisi yüzde 0.8, Saadet Partisi yüzde 0.7 oy alırken Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek, yüzde 0.5'te kaldı.



