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Son dakika haberi... Suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili flaş gelişme! HSK devreye girdi

07.01.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, daha önce 2 kez gözaltına alınan suç örgütü liderinin serbest bırakılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara'da 'suç örgütü kurmak', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'tehdit', 'yaralama' ve 'mala zara verme' suçlarından adliyeye sevk edilen Serkan T.'nin, mahkemece 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberi... Suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili flaş gelişme! HSK devreye girdi

Son dakika... Birçok suçtan gözaltına alınan ve örgüt yöneticiliği de yaptığı iddiasıyla 2 kez yakalanan, çıkarıldığı mahkemece 2 kez serbest bırakılan Serkan T. ile ilgili HSK devreye girdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 Aralık 2021'de operasyon düzenlendi. Ankara genelinde 51 ayrı adrese yapılan baskınlarda; 2 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 120 gram esrar, 1,65 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 250 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 şüpheliden 37'si yakalandı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı, emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Aralık 2021'de Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarılan, aralarında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Serkan T.'nin de bulunduğu şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından farklı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik savcılık itirazını da reddetti.

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HAKKINDA İFADE VERENİ YARALADI, YİNE SERBEST KALDI

Serkan T., serbest kaldıktan 3 gün sonra aleyhinde ifade veren E.Ö.'yü tehdit edip, pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Serkan T., bu kez 'tehdit', 'yaralama' ve 'mala zara verme' suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Serkan T., haftada bir ikametinin bulunduğu polis merkezinde imza atma adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık, şüphelinin her iki soruşturma kapsamında serbest kalmasına itiraz etti. İtirazları değerlendiren mahkeme heyeti, 3 Ocak 2022'de şüphelinin tutuklanması talebini reddetti.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Her iki soruşturma kapsamında da serbest kalan Serkan T. hakkında, ilk soruşturma kapsamındaki imza adli kontrol hükümlerini yerine getirmediği tespit edilince yakalama kararı çıkarıldı. Ancak şüpheli, polisin aramasına rağmen bulunamadı. HSK, 'suç örgütü kurmak' ve 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçlarından soruşturması devam eden Serkan T.'nin dosyasına ilişkin inceleme başlattı.

(DHA)

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