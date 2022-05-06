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Son dakika haberi: Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki gerilim sürüyor! 'Saat 11:00'de geleceğim, silahsız...'

06.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerilim tavan yaptı. Bakan Soylu katıldığı canlı yayında Özdağ için sert ifadeler kullanmıştı. Özdağ da sosyal medya üzerinden aynı sertlikte bir yanıt vererek, "Ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle..." dedi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Süleyman Soylu ile Ümit Özdağ arasındaki gerilim sürüyor! 'Saat 11:00'de geleceğim, silahsız...'

Son dakika: Kaçak göçmenlerle ilgili tartışmalar siyasi gündeme de yansıdı. Sığınmacılarla ilgili tepkisini sürekli dile getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim tırmandı. Canlı yayında Özdağ için çok sert ifadeler kullanan Soylu'ya, Özdağ tarafından sosyal medyada yanıt verildi. İşte Soylu-Özdağ geriliminin detayları...

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SOYLU: ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI SOROS TAKTİĞİDİR

Bakan Soylu TGRT'de katıldığı canlı yayında Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın Suriyeli sığınmacılar hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, “Yaptığı Soros taktiğidir” ifadelerini kullandı. Özdağ da bu sözlere, "Soylu, 'Özdağ Soros taktikleri uyguluyor' demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan değil, Toros’dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi” ifadeleriyle yanıt verdi.

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BAKAN SOYLU YANITI DİNLEMEK İSTEMEDİ

Canlı yayında gündemi değerlendiren Soylu'nun iddialarına Ümit Özdağ'ın yanıt vermesi üzerine moderatör, Özdağ'ın yanıtını okumak istedi. Bu anlarda sinirlenen Soylu, "Kabul etmem. Toplantıyı terk ederim. Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanarak moderatöre tepki gösterdi. Soylu ayrıca, "İtibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya?" ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ ise bu anları sosyal medya hesabından "yorumsuz" notuyla paylaştı.

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ÖZDAĞ: 11'DE BAKANLIĞIN ÖNÜNDE OLACAĞIM

Soylu'nun canlı yayınından yaklaşık 1 saat sonra sosyal medyadan bir video yayınlayan Özdağ, "Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." dedi.


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İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Ümit Özdağ

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