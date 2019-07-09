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Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 08:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı gibi çok sayıda subayın olduğu 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

TRT Haber'in aktartığına göre, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcı Yardımsısı Can Tuncay tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunuyor.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam ediyor.

KOCAELİ MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

DHA'nın haberine göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5'i görevde, 4'ü meslekten ihraç edilen, 8 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için karar verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay, 8 eski askeri öğrenciyi gözaltına almak için Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 17 kişinin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.

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