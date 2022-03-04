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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi! Pakdemirli görevi bıraktı, yerine Vahit Kirişci atandı... Vahit Kirişçi kimdir?

04.03.2022 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi yaşandı. Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi, Cumhurbaşkanı kararı ile kabul edildi. Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı ve yeni Tarım Bakanı Kirişçi oldu. İşte bakanlıktaki kritik atamaya ilişkin detaylar...

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığında görev değişimi! Pakdemirli görevi bıraktı, yerine Vahit Kirişci atandı... Vahit Kirişçi kimdir?

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden affını istedi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı.

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Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve bu talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci getirildi. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'ta, Kahramanmaraş'ta doğdu.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitiren Kirişci, yüksek lisansını aynı fakültenin Fen Bilimleri Enstitüsünde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesinde tamamladı.

Kirişci, Tarım ve Köyişleri Bakanlığında teknik eleman olarak çalıştı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi.

1995'te doçent, 2001'de profesör olan Kirişci, bir kısmı yabancı dilde olmak üzere, çok sayıda makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlenen Kirişci, 22'nci dönemde AK Parti'den Adana Milletvekili seçildi. Aynı dönemde Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olarak, Başkanvekilliği görevini yürüten Kirişci, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu ve 23'üncü dönemde aynı göreve yeniden seçildi.

Kirişci, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Tarım ve Orman Bakanı oldu.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babası. (AA)

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Bekir Pakdemirli

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