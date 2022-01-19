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Son dakika haberi: TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zor anlar! Çok sayıda TIR, kar nedeniyle kaydı

19.01.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye'yi etkisi altına alan alan kar yağışı, Bolu'da da hayatı felç etti. Gaziantep'te TAG Otoyolu'nun kapanmasından ardından Anadolu Otoyolu'nda da benzer bir olay yaşandı. Kar sonrası kayan TIR'lar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı. Öte yandan kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı

Son dakika haberi: TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zor anlar! Çok sayıda TIR, kar nedeniyle kaydı

Son dakika... Türkiye'de günlerdir etkisini artırarak sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, adeta hayatı felç etti. Çok sayıda ilde yollar kapandı, onlarca araç ve yüzlerce kişi mahsur kaldı. Son olarak, Gaziantep'teki TAG Otoyolu'nun ulaşıma kapanmasının ardından bugün de TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde de benzer bir durum meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde yol, kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin sıkı çalışmasıyla, kayan ve kaza yapan araçlar kaldırıldı ve kapanan Ankara yönü açıldı.

Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

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BUZLANMA, ARAÇLARIN KAYMASINA NEDEN OLUYOR

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına yol açıyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekiplerin kayan ve kazaya karışan araçları kurtarmasının ardından ulaşıma açılan yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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