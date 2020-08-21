Son dakika haberi: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz keşfetti! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmış, kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı.
Reuters'ın tüm dünyaya servis ettiği "Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz buldu" haberi gündeme bomba gibi düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin ne olacağı Türkiye ve dünya gündeminde geniş yer buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklamak için Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan Dolmabahçe'deki ofisine geçti.
Cami çıkışı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan'ın aracına bindiği sırada vatandaşların tekbir getirmesi dikkat çekti.
Tarihi an geldi. Erdoğan, merakla beklenen konuşmasına başladı.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları;
Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, misafirler, basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tarihi müjdeyi paylaşmak üzere bir aradayız. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahip. Ülkelerin vizyonlarının hayata geçebilmesi enerji sektöründeki istikrarla alakalıdır.
Petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolü için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Suriye'deki son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mazlumların bulundukları yerlere giderken birileri doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumla Libya'da karşılaştık. Doğu Akdeniz'deki oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. Biz önceliğimizi asla değiştirmedik. Hep "önce insan" dedik.
İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı, yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.
Kimsenin günahını almıyoruz, belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Biz artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların doğrudan milli kuruluşlarla yürütülmesini kararlaştırdık. O dönemde Enerji Bakanımız olan Berat Albayrak ile Fatih Dönmez kardeşimiz politikamızı kararlılıkla uyguladı. Derin deniz sondajlarını bizzat yapma arayışına girdik. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni gemilerimizle dünyanın önde gelen ülkelerinden olduk.
3 sondaj ve iki sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipmanlarımız ile çalışmalarını yürütüyor. Dünya fiyatlarının bir hayli altında maliyetle kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür.
Aziz milletim, evet sevincimizi hep birlikte yaşamak için müjdemizi paylaşmak istiyorum. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Yeni doğalgaz keşifleri kuvvetle muhtemel. Bu rezerv sadece bir parçasıdır. Devamı da en kısa sürede inşallah gelecektir.
Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Son sondajda müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. O güzel sözü uyarlayarak tekrarlayarak söylüyorum; Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.
Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik, Allah'ın izniyle devamı da gelecek.
Ayrıntılar geliyor...