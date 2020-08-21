Son dakika haberi: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz keşfetti! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmış, kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı. TÜRKİYE DOĞALGAZ MI BULDU? Reuters'ın tüm dünyaya servis ettiği "Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz buldu" haberi gündeme bomba gibi düşerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin ne olacağı Türkiye ve dünya gündeminde geniş yer buldu. ERDOĞAN'A CAMİ ÇIKIŞI YOĞUN İLGİ Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklamak için Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan Dolmabahçe'deki ofisine geçti. Cami çıkışı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan'ın aracına bindiği sırada vatandaşların tekbir getirmesi dikkat çekti. CANLI YAYIN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'MÜJDE'Yİ AÇIKLIYOR Tarihi an geldi. Erdoğan, merakla beklenen konuşmasına başladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları;

Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, misafirler, basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tarihi müjdeyi paylaşmak üzere bir aradayız. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanı sıra milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahip. Ülkelerin vizyonlarının hayata geçebilmesi enerji sektöründeki istikrarla alakalıdır. Petrol ve doğalgaz sahalarının kontrolü için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Suriye'deki son yıllarda yaşananları düşünün. Biz mazlumların bulundukları yerlere giderken birileri doğrudan petrol üretim tesislerine yönelmiştir. Aynı durumla Libya'da karşılaştık. Doğu Akdeniz'deki oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. Biz önceliğimizi asla değiştirmedik. Hep "önce insan" dedik. RABBİM BİZE BİR KAPI AÇTI İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı, yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.