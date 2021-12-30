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  4. Son dakika haberi: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman'dan acı haber! Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 72 santimetre boyundaki Elif Kocaman hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman'dan acı haber! Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 72 santimetre boyundaki Elif Kocaman hayatını kaybetti

30.12.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman 'dan acı haber geldi. 72 santimetre boyundaki 33 yaşındaki Kocaman, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2010'da dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Elif Kocaman Osmaniye'de yaşıyordu. Acı haber sevdiklerini üzüntüye boğarken, hastaneden yapılana açıklamada Kocaman'ın çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alındığı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Son dakika haberi: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman'dan acı haber! Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 72 santimetre boyundaki Elif Kocaman hayatını kaybetti

Son dakika: Dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti. 72 santimetre boyundaki Kocaman, 33 yaşındaydı. Gelen acı haber yaşadığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesini üzüntüye boğarken, Kocaman'ın zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. İşte Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman'ın ölümüyle ilgili tüm detaylar...

ELİF KOCAMAN, DÜNYANIN EN KISA KADINI OLARAK GUINNESS'E GİRMİŞTİ

2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ancak bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a bu rekoru kaptırdı.

İKİ GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI

Türkiye'nin en kısa boylu kadını unvanını taşımaya devam eden ve Kadirli ilçesinde yaşayan Elif Kocaman'ın, iki gün önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede zatürre geçirdiği saptandı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kocaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kocaman, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Kocaman'ın Karabacak köyünde toprağa verileceği kaydedildi.

(DHA)

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Osmaniye
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