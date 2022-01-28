Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna savaşı olur mu? Lavrov'dan flaş açıklama

Son dakika gelen habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile gerilime ilişkin çok önemli açıklama yaptı. "Savaş" ihtimaliyle ilgili konuşan Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz" dedi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum