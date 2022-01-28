Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna savaşı olur mu? Lavrov'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile savaş ihtimaline ilişkin, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

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