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  4. Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna savaşı olur mu? Lavrov'dan flaş açıklama

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna savaşı olur mu? Lavrov'dan flaş açıklama

28.01.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile gerilime ilişkin çok önemli açıklama yaptı. "Savaş" ihtimaliyle ilgili konuşan Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz" dedi.

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna savaşı olur mu? Lavrov'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile savaş ihtimaline ilişkin, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar gelecek...


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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