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Son dakika haberi: Ukrayna’nın ‘garantörlük’ talebi olay oldu! Çavuşoğlu duyurdu…

19.04.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın istediği garantörlük tanımı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunarak "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO’nun 5’inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. Alternatif çözümler üretmek lazım." dedi. Öte yandan Çavuşoğlu Kanada ve İsveç'teki ırkçı saldırılara ilişkin de açıklamalar da bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Ukrayna açıklaması geldi. Türkiye'yi de garantör ülkeler arasında sayan Ukrayna'nın garantörlük tarifi tartışmalara yol açtı.

Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO’nun 5’inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. Alternatif çözümler üretmek lazım." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca açıklamalarının devamında da "Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek" gibi yorumların da doğru olmadığını vurguladı.

NATO’NUN 5. MADDESİ NEDİR?

Ukrayna'nın NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istemesi sonrası gözler NATO'nun 5. maddesine çevrildi. Peki nedir 5'inci madde?

Bir ülkenin NATO'ya savaş ilan etmesiyle birlikte, bütün NATO ülkelerine de savaş açmış oluyor. Bunun nedeni NATO Antlaşması'nın beşinci maddesinin bir üyeye yapılan saldırının, hepsine yönelmiş kabul edileceğini öngörmüş olması. NATO Antlaşması'nın beşinci maddesi aynen şöyle:

‘‘Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak her birinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.’’

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KANADA VE İSVEÇ'TEKİ IRKÇI SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kanada ve İsveç'teki islamofobik saldırılar hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Ramazan ayında İslamofobik saldırıların artması tesadüf değil. Saldırının her türlüsüne karşı olmayız. Irkçı saldırıların her türlüsüne karşı olmamız, mücadeleyi birlikte sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İsveç'te Kur'an yakma provokasyonuna ilişkin ise, "Kutsala saldırmanın ifade özgürlüğüyle bir bağı yok. Kınama açıklaması yapmayıp, mücadeleyiz sürdürmemiz lazım" dedi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna hattında diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Hangi tarafın teklifini diğer taraf kabul etti ya da etmedi bu detaylar üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna garantör ülke istiyor, biz Türkiye olarak bir taraftan Ukrayna ile ve ismi garantörlükte geçen ülkelerde iletişimdeyiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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