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Son dakika haberi: Ukrayna Savunma Bakanlığı halka böyle seslendi! 'Molotof kokteyllerini hazırlayın'

25.02.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya lideri Putin'in emriyle önce Donetsk ve Luhansk'a giren daha sonra da adım adım Kiev'e yaklaşan Rus ordusu, ilerleyişini sürdürüyor. Ordunun gün içinde başkent Kiev'e girmesi bekleniyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, halktan ilginç bir istekte bulundu.

Son dakika haberi: Ukrayna Savunma Bakanlığı halka böyle seslendi! 'Molotof kokteyllerini hazırlayın'

Son dakika haberi: Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, halkına seslenerek 'Bugün en zor gün olacak' demişti. Ukraynalı lider ayrıca NATO'nun kendilerini pakta almadığını da halkıyla paylaşmıştı. Rus ordusunun saldırıları karşısında Ukrayna'dan halka 'molotof kokteyli' çağrısı geldi.

'RUS ORDUSUNA KARŞI MOLOTOF KOKTEYLLERİNİ HAZIRLAYIN'

Rusların hedefindeki şehirlerden kaçışlar devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte 33 sivil hedefin Rusya tarafından vurulduğunu ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Rus tankları Kiev'in kapısına dayanmışken Ukrayna Savunma Bakanlığı halka 'Evlerinizden çıkmayın ve Rus ordusuna karşı molotof kokteyllerinizi hazırlayın' duyurusu yaptı.

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Rusya Ukrayna
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