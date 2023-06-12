Son dakika haberi: Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! 30 milyon dolarlık vurgun iddiası...

Son dakika: Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş havalimanında büyük şok yaşadı. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na inen Uğur Akkuş, çıkışta polis tarafından gözaltına alındı. Akkuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.

DOLANDIRICILIK İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Sabah'ta yer alan habere göre; Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti.

ÇEŞME'DE "HAYALİ ARAZİ SATIŞI" SUÇLAMASI

Akkuş'un Kuveyt merkezli bir şirkete, Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı iddiaları dikkat çekmişti.



