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Son dakika haberi: Vali Yerlikaya doğal gaz dedi Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ onu yalanladı! Kadıköy'deki patlamanın nedeni ne?

10.10.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'daki patlamadan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kadıköy, Fikirtepe'deki bir binada patlama meydana gelmiş, ardından yangın çıkmıştı. Feci görüntülerin geldiği olay sonrası patlamanın sebebi araştırılmaya başlanmıştı. Patlamaya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın doğal gaz kaynaklı olduğunu ifade etmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu, paylaşımında "Patlama doğal gaz kaynaklı değil" dedi.

Son dakika haberi: Vali Yerlikaya doğal gaz dedi Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ onu yalanladı! Kadıköy'deki patlamanın nedeni ne?

Son dakika haberi: İstanbul'daki korkunç patlama sonrası çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Alevlerin binayı sardığı feci görüntülerin geldiği olayla alakalı patlamanın sebebi de araştırılıyor. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi. İşte son dakika Fikirtepe'deki patlamanın detayları ve yapılan açıklamalar...

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VALİ YERLİKAYA: DOĞAL GAZ PATLAMASINDA MAALESEF 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Vali Yerlikaya acı haberi duyurdu...Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Vali Yerlikaya acı haberi duyurdu...

İMAMOĞLU: PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI DEĞİL

Bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. İmamoğlu ise açıklamasında patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığını söyledi. İmamoğlu paylaşımında "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğal gaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek" ifadelerine yer verdi.

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MURAT ONGUN:

Murat Ongun ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımında İGDAŞ'ın "Patlama olan dairede doğal gaz bağlantısı yoktur. Kamuoyunun bilgisine." şeklinde bilgi paylaştığını duyurdu.

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İSTANBUL VALİLİĞİ: İNCELEMELER TAMAMLANDIKTAN SONRA KESİN SEBEBİ AÇIKLANACAK

İstanbul Valiliği, Fikirtepe'deki patlamanın nedenini bulmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Valilikten yapılan son açıklamada “İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

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