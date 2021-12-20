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Son Dakika Haberi: Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

20.12.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yılın son Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantıda memur ve emeklilerin beklediği 2022 maaş zammının görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan toplantıda dolar, euro ve altın fiyatlarındaki yükseliş ve Merkez Bankasının müdahaleleri ile sonuçları masaya yatırılacak. İşte yılın son Kabine toplantısıyla ilgili tüm detaylar...

Son Dakika Haberi: Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Son dakika: Emekli ve memur zam zamlarıyla ilgili gözler yılın son Kabine toplantısına çevrildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın ardından memur ve emeklilerde beklenti yükselirken, bugün yapılacak Kabine toplantısında maaş zammı düzenlemesinin masaya yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te başlayacak toplantıda ayrıca dolar, euro ve altın fiyatlarındaki yükseliş ve Merkez Bankasının müdahaleleri ile sonuçları en önemli gündem maddesi olacak. İşte Kabine toplantısında masada olacak sıcak gündem maddelerine ilişkin son dakika detayları...

YILIN SON KABİNE TOPLANTISI

Merkez bankasının aralık ayında dövize uyguladığı 5 müdahale ve sonuçları değerlendirilecek. Kur dalgalanmalarını bahane ederek aşırı fiyat artışına giden fırsatçılar ve stokçularla mücadele de gündemde yer alacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI MASADA

Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

OMİCRON VARYANTI VE KORONAVİRÜS AŞILAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlardan sunum alacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

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TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Terörle mücadelenin kapsamlı olarak ele alınacağı toplantıda, güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar ile çetin kış şartlarında terörle mücadelede izlenecek yöntemler görüşülecek, gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

VE AFRİKA ZİYARETİ

İç ve dış gelişmeler ile bölgesel konuların değerlendirileceği toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Afrika zirvesinin sonuçlarını kabine üyeleriyle paylaşacağı ifade ediliyor.

KARARLARI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması ve kabine kararlarını açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı
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