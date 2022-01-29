Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Kar temizliği için TEM Otoyolu kapanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yapılacak temizlik için Ankara yönünün bu gece bir süreliğine kapatılacağını duyurdu.

3 SAATLİĞİNE TRAFİK D-100 KARAYOLUNA AKTARILACAK

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için; Ankara yönü trafiği, 30 Ocak 2022 tarihinde saat 01.00-04.00 arasında Kaynaşlı kavşağından D-100’e aktarılacaktır." (İHA)

